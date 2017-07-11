阿嬤車騎一半沒油 超暖國中生幫忙推NOWnews今日新聞 (2017-07-11 11:22)
超級暖心！有網友在「爆廢公社」中PO文分享了一張照片，並表示自己在台南市西門路與臨安路口（大潤發旁）看到了暖到不行的一幕。原來是有國中生看到一位阿嬤騎機車卻沒油了，他們便主動上前幫忙阿嬤，男學生幫阿嬤推著機車往加油站，女學生則在後扶著阿嬤過馬路。
網友們感動推爆，紛紛熱烈大讚學生們的義舉：「台灣還是有希望的」、「還是有很棒的小朋友」、「謝謝這些小朋友！他們家人的教育很成功」、「多美的畫面啊～」、「這些小孩真棒，好感動」、「很讚喔！不是每個小孩放暑假都是屁孩」、「這個要記大功吧」、「學弟妹以你們為榮」、「善舉應該被看到。你們好棒」、「很好的榜樣！」、「這樣的孩子真的很棒」、「社會需要更多的正面能量、好棒的孩子。」
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