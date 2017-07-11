（中央社記者楊思瑞台南11日電）奇美醫學中心利用第二醫療大樓奇恩病房區外的空間設置奇恩藝廊，經常安排素人藝術家展出畫作。7月1日起展出自家醫師牙髓病科主任陳雅惠的創作，並義賣部分作品捐助安寧基金。



奇美醫學中心內科部資深護理師呂映瑾表示，陳雅惠曾在美國留學、英國講學及並到過世界許多地方旅行；畫作中記錄所見所聞，也有對台灣風景的感動。曾多次入選南美展暨府城美展優選，即使醫療工作再忙，仍不間斷對繪畫的愛好與創作，並於2012年從長榮大學美術研究所畢業。



呂映瑾表示，陳雅惠這次展出作品可大致分為以寫實手法描繪對家鄉的情懷；及利用厚塗油彩的肌理和色塊的堆疊，捨棄細節，表現純藝術的美，增添想像的空間。創作的媒材以油彩及壓克力為主。



陳雅惠說，繪畫本來沒有在自己的人生規劃中，怎知愈畫愈有興趣，工作之餘幾乎完全投入；希望藉由創作來表現大自然的奇妙和世界的美麗，也期盼畫出生命的多采及無限可能，走入更豐富精彩的人生旅途。



她說，也希望透過這次畫展，將心中故事與觀眾分享，體現人文、自然與生活的對話；並提供部分作品義賣，將義賣所得全數捐助奇美醫院安寧基金。1060711