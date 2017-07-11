(健康醫療網／記者王喬萱整理報導)

玩具是孩子們的最愛，在成長過程中有不可取代的意義，但市面上各類玩具該如何挑選，才能確保孩子們的安全與健康？臺北醫學大學附設醫院新生兒加護病房護理長鍾麗英根據多年豐富經驗，在《健康報》中提出下幾招撇步讓家長們參考。

注意使用說明標籤 確認可能存在危害

在選購及孩子使用玩具前，先確認其是否貼有商品檢驗標識、注意是否附有詳細中文說明、挑選安全材質並重視警語，勿將非適用年齡玩具給幼童玩耍。另外，家長們也要瞭解玩具潛藏的危害可以分為「物理危險」與「化學毒害」。物理危險是指玩具之小零件、鋒利邊緣或是絨布玩具縫線脫落、掉毛等；化學毒害是指色彩鮮豔、味道芳香的玩具，可能存在重金屬、塑化劑超標和甲醛、苯等含量超標等疑慮。

選購玩具特別注意 使用不慎恐致危險

市面上玩具百百種，在購買這些玩具時應特別注意：

(1)絨毛玩具若含有劣質填充物，可能經由孩子啃咬導致呼吸道感染、皮膚過敏等疾病。

(2)體積過大的海綿玩具，3歲以下孩子容易被壓迫臉部，發生窒息。

(3)氣球爆裂後的碎片易被孩子吸入。

(4)附有超過20公分繩子的玩具可能導致繞頸窒息或絆倒跌傷。

(5)玩具槍、彈弓、飛鏢等彈射玩具，在孩子們瘋玩時恐導致永久性的傷害。

(6)體積較小的玩具如積木或飾品，孩子很容易吃進嘴巴或者吸進氣管。

(7)吹泡泡的液體大多為鹼性，易腐蝕皮膚或刺激呼吸系統，導致過敏症狀。

(8)噪音太大的玩具會對孩子聽覺系統造成損害。

(9)折疊彈跳床於遊戲過程中極易發生兒童頭部或頸部著地，造成嚴重受傷。

兒童好動好奇天性 家長有責注意環境安全

護理長鍾麗英也提醒家長們，由於兒童具有好動及好奇的天性，玩具確實是孩子們成長中不可獲缺的玩伴。為有效防範兒童事故傷害的發生，唯有家長們留心兒童生活週遭環境的安全，多確認玩具的狀況，方可有效排除孩子們成長環境中潛伏的危險，守護寶貝們健康快樂的茁壯成長。

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資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=33971喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網http://healthnews.com.tw更多健康資訊