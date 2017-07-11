臺中國家歌劇院的建築設計理念以流動的空間意象聞名，精心設計的建築特色成為歌劇院導覽服務的最大亮點。今年6月，歌劇院更加碼推出劇場導覽，讓民眾能夠走進劇場認識後台機關與設施，甚至躍上舞台感受燈光效果，親身體驗演員的日常。



記者常維鈞報導







今年6月，歌劇院更加碼推出劇場導覽，讓民眾能夠走進劇場認識後台機關與設施，甚至躍上舞台感受舞台上的燈光效果，親身體驗演員的日常，導覽過程更特別解除演出時不得攝影的限制，開放參與民眾拍照，讓鮮少曝光的劇場空間成為民眾最特別的紀念。歌劇院市場開發部經理余玉卿表示劇場在沒有演出的檔期閒置是非常可惜的，因此特別規劃了劇場導覽，藉由專業人員的講解，讓民眾可以「從座位席走進後台」，探索每一場演出背後不為人知的細節之處，也落實臺中國家歌劇院以藝術翻新中臺灣的理念。







劇場導覽主要由專業的舞台監督負責介紹劇場空間與舞臺機關，並當場示範演出時燈光、音響及舞台的效果。演出技術部舞台監督郭力維表示：「劇場導覽強調知識的習得，讓民眾感受舞台燈光變化、舞台機關配置及音響效果體驗。此外，吊桿走位與樂池升降等操作，皆為民眾不常見的工作畫面，藉由劇場導覽逐一操作與說明，民眾也能現場提問，期待從節目以外的視角，了解劇場魅力所在。」







此外，備受期待與矚目的則是加值舞台體驗，讓民眾得以近距離了解藏身在幕後的劇場機關。參加大劇院導覽場次的民眾除了可以看到藏在舞台下的樂池，還能夠隨著升降舞台，體驗置身在七米五的舞臺下方區域的視野，了解演出幕後執行的各項環節；參加中劇院導覽場次的民眾則得以一探演職人員後台休息室，讓民眾得以具體想像演出時後臺演員穿梭、忙著打點妝髮的景象。劇場導覽至2017年底前依劇場區分場次尚有8個場次可供購票，近期於7月31日(週一)舉行的大劇院劇場導覽，票券已全數售罄。由於民眾反應熱烈，因此歌劇院特別加開舞台體驗席次，希望讓更多的民眾一窺舞台的奧妙。購票與詳情請洽兩廳院售票系統，搜尋「臺中國家歌劇院 劇場導覽」。



