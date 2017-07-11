討厭鬼退散！

身為一個社會人，老實說扣除掉睡眠時間，一天最常待的地方就是公司了，所以能否保有一個舒適的職場環境，可說是人人都很關心的事。但職場就是一個小社會，會出現形形色色的人、事、物，難免會碰見價值觀不合、生活習慣不同的對象，如果可以彼此尊重的話，好歹能相安無事，但如果侵犯到個人領域甚至被影響到工作時，這些職場中的討厭鬼，還真的很想讓人白眼看待呢！

DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出十大職場「鬼」，來看看你的公司裡，是否有也這些妖氣四射的討厭鬼吧！

第十名、風流鬼

正所謂日久生情，近水樓台這件事，只要兩情相悅倒也沒什麼不可以，但若只是因為距離近，選擇多，就到處放線、亂槍打鳥，惹得辨公室氣氛都變得眉來眼去，修羅場一般氣氛尷尬的話，就算沒被牽扯其中，煩也都被煩死啦！因此愛亂搞辦公室關係的「風流鬼」，自然也榜上有名。

第九名、順手牽羊怪

放在辦公室裡的文具，總是會莫名其妙地消失，然後就在某一天出現於某個人的桌上或手上，但同一款文具，上面也沒寫名字，也很難直接指正，只是你會又漸漸發現這樣的巧合常常會出現在同一個對象上......，這種「順手牽羊怪」的「不小心拿錯」，還真的讓人很火大！每個職場中一定碰得見這樣的怪物，為了職場平靜而不指正出來，就算指出來也會被認為是小題大作，讓人覺得超級煩！

第八名、心機鬼

在現今職場，越來越力求實力主義，每個人都站在同一個起跑線上，升遷機會自然也都各憑本事，大家維持在健康的競合關係之中，也往往會是公司蒸蒸日上的原因。但若是背地裡愛亂搞小動作，互扯後腿的「心機鬼」，只自私地認為自己好就好，甚至為了把人拉下馬，不惜做出可能會危害公司權益的事情，也可說是職場中超討人厭的人際關係地雷！

第七名、沙豬鬼

即使在現代社會，高舉男女平等的旗幟，但在階層嚴明的老字號企業中，仍常常會有重男輕女、女子就是要打雜的大男人主義，這種「沙豬鬼」本來應該是瀕臨絕種的動物，但透過調查之後，恐怕不是如此，欠揍的沙豬們依舊存在，而且大部分還都是在上位者，實在讓人相當地心寒且灰心呀。

第六名、催命鬼

遵守工作期限，準時提交成果，是身為社會人應該盡到的責任與義務，如果是逾期的話被催就算了，但有些人就是急驚風，明明deadline都還沒到，就在那邊「好了沒？」、「還要多久？」完全無視他人的工作步調與時間分配，手上的工作可不只他負責的那一個啊！因此「催命鬼」也進入到職場討厭鬼之列的第六名。

第五名、自私鬼

有些人為了讓工作與私事分開，甚至連手機都會用兩隻，但有些人的做事方式，就是會全都攪在一塊，比如帶家人到工作場合、出差時帶著家人一起住，或是佔公司一些小便宜嘉惠給親朋好友，當然如果公司默許的話，是也沒關係，不過這樣公私不分的「自私鬼」在身邊，也是讓人覺得渾身不對勁。

第四名、白目妖怪

在現代職場上，雖然沒有人堅持一定要溫良恭儉讓或是高舉倫理概念，但待人處世的態度還是得合乎禮貌，應對進退間彼此尊重、適時注意到倫理序列，是做人的基本標準，但講話沒大沒小、還不熟之前就裝熟，不僅和他說話會想翻白眼，若是和客戶交際時有這麼一個不會看場合說話的同事在身邊，簡直就成了豬隊友代表，讓人想要敬而遠之。

第三名、色鬼

幾個男生湊在一塊說些帶有顏色的話題其實很正常，但如果放在公共場合，甚至是工作職場中，就會讓人忍不住懷疑心智年齡到底幾歲了，這就是職場中女性常遇見的狀況，「色鬼」不但愛用言語來看見女性倉皇失措的模樣，甚至更嚴重的還會動手動腳！無論哪種形式，不管同性異性，只要讓對方感到不舒服，都是一種騷擾的行為！

第二名、理由鬼

工作偶有失誤或偏差在所難免，畢竟只要是人都有可能犯錯，若是無心，就盡力去補救、承擔責任，然後把這項受挫經驗累積到工作上就好。但有些人若是碰到狀況的第一件事就是找理由，因為ＯＯＯ沒做好、因為ＸＸＸ沒交代，千錯萬錯反正都是they的錯，硬是要把過錯推得一乾二凈，這樣的態度，實在沒人想跟他共事呢！而這種人還有一個特點是，一旦狀況反過來，他總也是第一個會前去邀功的人呢，讓人忍不住想大吼，理由鬼退散！

第一名、遲到早退鬼

如果前面這些鬼怪大點名已經讓你回憶都湧現，看了一肚子火，榮登這次職場討厭鬼排行榜第一名的，則是手錶不知道跑到哪裡去，遲到、早退當習慣的薪水小偷！從小學教到大，遵守時間是基本常識，而且一旦延誤，耽誤到的不只是自己行程，還會影響到其他共事的同事；如果有事或者工作已完成，偶爾早退倒是小事，但一旦成為習慣或是根本沒把事情做完就閃人，還把工作丟給別人，簡直超沒職業道德，也難怪會讓最多人厭惡啦！

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鬼門還沒開就到處跑！盤點十大職場討厭鬼！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2016年07月10日至2017年07月09日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『職場討厭鬼』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。