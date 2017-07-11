奇幻畫風 海市蜃景中央社 (2017-07-11 10:06)
奇幻畫風 海市蜃景
(中央社訊息服務20170711 10:05:58)台灣島上的建物，與陳睿淵成長地區有著不一樣的風貌，出生於馬來西亞，離開家鄉隻身來到台灣學習與工作，創作主體為風景題材，跨越自然與人造，將生活經驗的實際景物記錄下來。
都市建築不斷重複的樓房樣式，他選擇出現頻率最高的來建構畫面，結合傳統繪畫媒材-膠彩，利用模糊的技法模擬發呆的狀態下，眼睛自動將繁瑣的細節除去，將這些狀態呈現於畫面中，讓作品輸出他眼中所見的獨特景象。
系列作品《蜃景》取意自海市蜃樓，如同海市蜃樓總是映射自真實景物一樣，他繪畫的奇幻景色都是實際存在的景物。將現實轉換建構成虛幻的景的過程，藉著凝望產生的模糊視線，重構虛幻的景色。是他內心的另一種反動，與現實之間存在著的呼應，呈現異於他人的觀看結果。由礦物、泥土、及水干顏料的微小粒子構成的作品，就像籠罩在灰塵中的都市景象一樣，讓人看不真切。
以半記述性的創作模式，呈現多層面的意義，系列作品將於金車文藝中心南京館展出至2017年8月27日，繪出在台灣北、中、南的不同景致，透過把實與幻不斷的融匯，帶領觀眾進入他的另一個藝想視界。
訊息來源：財團法人金車文教基金會
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216958.aspx
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