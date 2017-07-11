崑山科大攜手曾文家商辦理領導人才培訓營 學員入社區訪談中央社 (2017-07-11 10:01)
崑山科大攜手曾文家商辦理領導人才培訓營 學員入社區訪談
(中央社訊息服務20170711 10:00:54)教育部高級中等學校學生領導人才培育營（南一區）由曾文家商與崑山科大共同承辦，今年課程主軸為「蛻變」，安排特色社區參訪，來自雲嘉南80所高中職、120位高中職生齊聚一堂，互相交流、學習成長，培養成具備宏觀願景的新世紀青年。
教育部辦理未來人才培育營已連續16年，為國家培育優秀的領導人才，國教署黃秀茶科長、崑山科大蘇炎坤校長及曾文家商陳藝昕校長皆出席培訓營的開幕典禮。培訓營為期六天，被遴選的學生均需住校六天一起生活，參與培訓以養成團隊精神。
培訓營課程除提供領導、團隊動力、邏輯分析與批判思考等相關訓練外，特別以在地社區發展營造為主題，在臺南市挑選具有社區營造特色的鹽水橋南社區、坔頭港社區、麻豆社區、中西區的銀同社區，做為社區調查的地點，讓學員們能夠深入了解各個社區發展的軌跡、所面臨的困境，及社區居民為求社區新生發展所做的努力。
學員們在深入社區前，接受了田野調查、鄉野訪談的課程訓練，以期在進入社區場域的時候，與地方耆老及志工進行訪談、蒐集資料時能具備深度跟廣度，對當前社區發展的現況更做全面的了解及反思，達到關懷鄉土，鏈結在地，並時時反思所學，陶養宏觀願景，最終成為關懷世界的新世紀領袖。
資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/
訊息來源：崑山科技大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216957.aspx
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