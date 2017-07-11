崑大公廣系「自然產生」 暑期駐玉蒆迣yNG水果新生命



(中央社訊息服務20170711 09:54:49)行政院農業委員會水土保持局舉辦第七屆大專生洄游計畫，崑山科大公廣系陳薇薇老師首度帶團參賽，學生組成「自然產生團隊」，利用暑假期間至臺南市山上區玉萿幫狊n村，透過創意、設計、行銷包裝NG水果，解決在地農村問題。



崑山科大公廣系自然產生團隊利用所學與專業結合行銷、企劃、設計、拍片等專長，塑造玉萿幫洈熒s品牌，重現農特產新生命。指導老師陳薇薇表示，玉萿幫洃籅G香甜遠近馳名，但總有一些外觀較不美麗的水果「格外品」，因賣相不佳而不受消費者青睞，學生希望打造醜水果的另一個面貌並提升經濟價值，促進水果轉型、加工及升級等手法，創造出1x2x3的六級新產業型態。



自然產生團隊以「自然」作為最大的主軸，打造「Nature's Plan」新計畫，將水果分為可上市、可食用、可利用等三種方向，並與當地居民合作，再分為「Nature's start」、「Nature's club」、「Nature's market」、「Nature's table」及「Nature's story」等主題，希望透過團隊專業為社區「駐」入新生命。



自然產生團隊隊長徐靖翔說明，團隊日前參與主辦單位舉辦為期三天的共識營，聽到歷屆參與洄游計畫的學長姐經歷，得到豐富的體驗與建議，在駐村前檢視團隊計畫，進而改進、修正，相信駐村玉萿幫洁A能順利與居民勾勒彼此心中的夢想藍圖。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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