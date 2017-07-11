安克諾斯獨家Acronis Active Protection技術 經AV-TEST認證唯一主動防範勒索軟體攻擊的新世代備份解決方案



(中央社訊息服務20170711 09:53:32)近來勒索軟體的威脅範圍日漸廣泛，這是一項會感染系統、對資料進行加密並威脅交付贖金來解密的惡意軟體。目前還沒有辦法阻攔勒索軟體的發展，因此每個能夠保護資料和備份的作業環節顯得格外重要。根據AV-TEST對安克諾斯Acronis產品進行威脅防護評測結果顯示：「安克諾斯Acronis是唯一能夠偵測和阻斷勒索軟體的備份產品，呈現近乎完美的評測成果。」



AV-TEST測試目的在於驗證解決方案是否能還原被勒索軟體破壞的資料，使用5種加密攻擊來驗證防護能力，並且從中檢視攻擊後的資料還原成效。經AV-TEST測試證實安克諾斯先進的行為分析技術，可以偵測檔案何時遭到惡意加密，一旦發現惡意行為，Acronis 便會提示通知，如果確定這並不是勒索軟體，能選擇將程式列入白名單；如果確定是加密勒索軟體，便會自各種備份來源加以復原檔案。



安克諾斯Acronis台灣總代理湛揚科技產品經理何之瀚表示：「新世代備份解決方案安克諾斯獨家的Acronis Active Protection™ 技術能阻止勒索軟體對電腦進行的不法行為。勒索軟體一旦開始加密檔案，替代的防毒軟體通常不僅無法終結攻擊，也沒有辦法復原任何被攻擊加密的檔案。但是Acronis會快速偵測並停止其程序，由於Acronis是備份解決方案，所以公開和被加密的任何資料都可以從各種備份來源加以復原，用戶不必在遭到勒索攻擊後，耗費大量時間來進行還原作業。」



Acronis Active Protection™ 是一種先進的勒索軟體防護技術，主動保護電腦上的所有資料，包含文件、所有類型的資料和您的Acronis備份檔案，其運作方式如下：•智能檢測模式：智能檢測惡意行為，即便是來自從未被發現的勒索病毒變種也無法閃避。•白名單和黑名單：建立黑白名單，防止授權活動被誤標為未授權。•備份檔案的自我防衛：自我防禦機制，不讓犯罪分子干擾Acronis 程式執行與備份檔案內容。•檔案復原：Acronis Active Protection™可檢測、比對和復原任何大小的檔案！



目前有許多備份解決方案提供用於應對勒索軟體攻擊的備份計劃，但是只有安克諾斯Acronis是唯一經過測試並被證實可以主動防範勒索軟體的備份產品。Acronis Active Protection™主動防護勒索軟體技術已運用於Acronis True Image 2017進階版與Acronis Backup 12.5。更多關於Acronis Active Protection™ 請參閱https://www.t-tech.com.tw/ActiveProtection.php



【關於湛揚科技】安克諾斯Acronis台灣總代理-湛揚科技成立於2005年，致力於提供企業客戶網路基礎安全產品，協同合作夥伴提供『資料保護，端點安全及虛擬設備防護』等代理產品及專業服務，達成客戶滿意為使命及目標。安克諾斯Acronis是以先進技術（AnyData Engine）所開發的資料備份及災難復原的優質解決方案，包含個人用戶的Acronis True Image、企業用戶的Acronis Backup、快照部署解決方案、安全存取解決方案等多種資料保護的領先解決方案。湛揚科技同時也是SOPHOS台灣專業代理商及芬-安全F-Secure SAFE台灣總代理，更多湛揚科技資訊請參閱官網www.t-tech.com.tw。



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