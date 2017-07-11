以球會友─中國醫藥大學女子排球隊與香港聖瑪加利男女英文中小學友誼賽



(中央社訊息服務20170711 09:27:30)香港聖瑪加利男女英文中小學排球隊來台灣交流參訪，特別安排與中國醫藥大學女子排球隊進行一場友誼賽，雙方球員在愉悅的氣氛中以球會友，期待未來能加強體育交流並爭取赴國外做移地訓練機會。



中國醫藥大學女子排球隊在吳誌鴻與鄭志明兩位教練協調下，前往臺中家商與香港聖瑪加利男女英文中小學進行交流賽，香港聖瑪加利男女英文中小學由姚汝基主任帶領約20位學生來臺進行體育交流，球員們熱情的在球場認識新朋友，讓友誼賽氣氛融洽。



本校體育室主任劉佳鎮還向香港聖瑪加利男女英文中小學參訪團介紹台灣最具規模的中西醫學結合專業的學府─中國醫藥大學積極培育優秀的專業人才，提升教學、研究、服務品質及國際競爭力的現況，歡迎香港同學申請本校就讀。



透鄭志明教練表示，未來會爭取機會將球隊到國外辦理移地訓練或參與交流比賽，以落實體育國際化交流願景，並推廣學生運動之良好習慣，進而拓展學生之國際視野觀。



訊息來源： 中國醫藥大學



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