「2017臺中國際茶、咖啡暨烘焙展」閉幕 參觀人數創新高



(中央社訊息服務20170711 09:26:35)由外貿協會與展昭國際所共同舉辦之「2017年台中國際茶、咖啡暨烘焙展」10日圓滿落幕。本年總計183家廠商參展，使用380個攤位，吸引來自澳洲、宏都拉斯、日本、馬來西亞及斯里蘭卡等國近60位國外買主觀展採購，國內外參觀總人數突破37,500人，創歷屆新高，是國內中部餐飲業者一年一度尋找優質供應商的最佳平臺。



臺灣特色茶齊聚 環境友善蔚為風潮 展覽期間各家茶商除以傳統高山茶、凍頂烏龍、東方美人及素馨等特色茶吸引各界茶道愛好者紛至排隊品茶、交換茶經外，臺灣茶界近期更興起一股環境友善風潮，透過植樹、有機、自然曝曬等工序，響應製茶界專屬的環保方式；茶美學館更是運用自然樹林布置，營造茶與環境之完美融合。



本土咖啡大放異彩 精彩賽事不間斷臺灣咖啡種植歷史悠久，產區北起楊梅，南至屏東，烘豆技術具獨特性。本屆除南投縣國姓鄉咖啡、屏東太武山咖啡、嘉義咖啡協會、雲道等特色廠商外，另有來自中南美洲地區、印尼及越南等當地特色咖啡。而「WSC世界盃虹吸咖啡大賽-台灣代表選拔賽」歷經兩天激烈競爭後，最終由來自「優仕咖啡」的選手奪冠，將於今(2017)年10月於高雄代表臺灣競逐世界盃軍。



中部唯一專業烘焙展 重量級廠商齊聚臺中作為糕餅產業一級戰區，展覽現場重量級烘培原料和設備商齊聚，包括三麥、輝綠及安吉而等皆以最有競爭力機台與原料，服務烘焙相關製造商。下屆臺中國際茶、咖啡暨烘焙展將於明(2018)年7月份辦理，相關展覽訊息，請逕至官網查詢: www.tcfb.com.tw。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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