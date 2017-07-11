稻江學院暑假轉學生申請入學開始報名



(中央社訊息服務20170711 09:26:09)近年來，稻江科技暨管理學院在校長張淑中教授的有心規劃及領導下，辦學績效十分優良，同學對外比賽表現優秀，受到社會各界的高度肯定。例如，三名動畫遊戲設計系學生為主所組成的「閃電狼」電競隊伍，贏得2017年全球總冠軍，榮獲蔡英文總統召見嘉勉；再如，餐飲管理系學生顏立勳贏得「2017日本國際料理大賽」冠軍；時尚美容系林彥廷同學奪下「韓國美容奧林匹克世界大賽」雙料冠軍；休閒遊憩系田仲崴同學獲得2017年全國大專棒球聯賽的打擊獎第一名，都是明顯的例子。



去(2016）年，許多私立大學受到少子化影響，普遍招生不滿6成情形下，位於嘉義的稻江大學學生註冊率仍高達8成4以上，此為嘉義地區所有私立大學的招生成績第一名，令各界驚艷。今(2017）年的碩士班入學考試報名爆滿，五個研究所皆達100%的招生滿額成績，更屬不易。究其原因，是因為稻江張淑中校長非常重視教學品質及學生的專業技術養成，更推出「一系一產業合作」的學用合一策略，即現有11個學系，皆分別與國內一個以上的知名產業簽訂產學合作計劃，確保學生「畢業即就業、就業即上手」的教育目標。



稻江大學地理位置十分便利，到達嘉義高鐵車站、故宮南院或嘉義縣政府，只有5分鐘內的車程距離。從台北車搭乘高鐵到達稻江學院，也只需1小時30分即可到達學校。稻江學院更推出學生「兩人一房」住宿政策優於全國各大學，美麗西班牙建築式的寧靜宿舍讓學生擁有更寬闊空間和精緻的住宿環境；除此之外，學生還可以自己選擇同寢室友，此也提升學生適度的人際互動學習機會。稻江大學的轉學生入學申請（免筆試入學），7月11日起開始報名，報名專線：（05）3623133；（05）3622889 轉225、226；有關轉學生報名詳請，請上稻江官網http://www.toko.edu.tw查詢。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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