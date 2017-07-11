創意不熄燈 聖約大暑期國際設計工作營讓唐詩視覺化



(中央社訊息服務20170711 09:25:16)創意不熄燈，聖約翰科技大學創意設計系（簡稱：聖約大創設系）2017年暑假再度邀請國際級珠寶飾品設計大師，同時也是台灣設計之光PJ Chen教授蒞校，於106年7月10日至7月11日之間舉辦為期兩天的設計工作營，引領同學探索全球飾品設計的趨勢及發展，設計與藝術之間的奧秘關係。隨後，PJ Chen也以趣味的方式帶領所有同學分組創意發想，如何以中國的唐詩當作創作靈感與題材，將唐詩視覺化與物化的設計過程。



聖約大創設系胡文和主任表示，PJ Chen是該系的夥伴及同學們的偶像。目前任教於美國底特律College for Creative Studies的產品設計與飾品設計，並且是3D繪圖認證講師Robert McNeel and Associates , Authorized Rhino Trainer/ Instructor，兩度獲選為該軟體商的全球前12大Mentor。同時也經營PJ Chen Studio飾品設計工作室。PJ Chen認為，設計是能夠在國際上被通用的技能，而且是能夠走在趨勢前端、具魅力的一種職業。



聖約大創設系以「跨界設計•創新創意」為發展方向，由4位具設計業界豐富經驗的師資及旗艦型創作的設備，培育學生以Design thinking（設計思考）到Maker（自造）為宗旨。系上有全國首創的創意設計總部，老師帶領學生參與務實的產學設計案，從商品企畫、企業形象、產品設計、玩具設計、公仔設計及遊艇設計等等，讓同學於在學期間就能與產業無縫接軌。



胡文和主任說，每年暑假都會邀請各行業的教授級設計師進行合作，規劃各領域的設計課程及活動，跨界開設工作營，與年輕學子交流傳承設計技術。今年也開放外校同學參加，會場裡也有北部國立科大及私校高職生參加，未來歡迎有志青年一同加入創意設計的團隊。



PJ Chen設計專業資訊，請參考以下連結。http://www.pjchendesign.com/https://www.linkedin.com/in/pei-jung-p-j-chen-66980323/



訊息來源：聖約翰科技大學



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