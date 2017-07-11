阿根廷臺灣協會舉辦成立16週年慶暨第8屆第2次會員大會



(中央社訊息服務20170711 09:24:30)阿根廷臺灣協會於7月9日中午12時在臺灣僑民聯合會館舉辦成立16週年慶暨第8屆第2次會員大會，計有駐阿根廷代表處黃大使聯昇夫婦、羅僑務委員勝雄、阿根廷臺灣僑民聯合會楊理事長振壽及各僑團代表暨僑領150餘人出席。



大會開始由阿根廷臺灣協會林會長英忠說明該會4年來各項活動及推行成果，例如2014年8月高雄氣爆，該會捐款賑濟高雄氣爆事件受災民眾，充分發揮「人飢己飢，人溺己溺」精神。2016年6月間蔡總統展開「英翔專案」蒞訪南美巴拉圭，該會動員全會會員搭車往返巴阿3千公里，不畏寒風細雨熱情接機向蔡總統致敬；2017年2月26日舉辦「紀念228事件70週年和平日」活動等等。



繼黃大使受邀致詞表示，在僑界各個社團都是由共同熱愛臺灣土地的一群人所組合，阿根廷臺灣協會也不例外，希望從臺灣出來的兄弟姊妹都能支持政府政策，配合政府推動相關活動，例如林會長所提，在其任內舉辦多項配合政府政策活動，推動政策目標，相信這4年來在林會長的帶領下臺灣協會所做的僑社服務貢獻，是有目共睹。今天選舉新任會長，在這預祝新會長同樣能夠秉持初衷，為僑社帶來更多福祉，並致力僑界推動政府政策與目標，共同讓臺灣立足國際、在國際上發聲，讓國際社會更能認識臺灣。 接著羅僑務委員致詞表示，16年前阿根廷臺灣協會由一群具相同理念的臺灣僑民組成，不同於同鄉會，並盼臺灣在蔡總統帶領下走向更有尊嚴、自由民主的新局。臺灣協會創始人周僑務諮詢委員建宏表示，該會為理念團體，非政治團體、不屬任何政黨，理念為希望臺灣更自由、更民主、更公正公義，認同臺灣為主權獨立的國家。



當天大會林會長致贈感謝狀給第8屆所有理監事團隊，隨後舉行第9屆會長暨理監事改選，由李僑務諮詢委員水泉當選新任第9屆會長，並在駐處黃大使監交下，完成新舊任會長交接。另外，黃大使特頒贈嘉勉函予卸任會長林英忠、副會長黃淑芳及林六吉。會後舉行聯誼餐會，活動在所有與會鄉親聯誼用餐及節慶熱絡溫馨氣氛中圓滿落幕，充分達到聯繫情誼及增進僑社團結和諧的目的。



訊息來源：外交部外館消息



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