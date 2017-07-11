駐新加坡台北代表處辦理106年「臺灣獎學金暨華語文獎學金頒獎典禮」中央社 (2017-07-11 09:24)
駐新加坡台北代表處辦理106年「臺灣獎學金暨華語文獎學金頒獎典禮」
(中央社訊息服務20170711 09:23:45)駐新加坡台北代表處代表梁國新在7月7日舉行的「臺灣獎學金暨華語文獎學金頒獎典禮」致辭時，鼓勵得獎學生到臺灣展開新的學習旅程，多結交朋友，一同體驗臺灣的好山好水、美食以及生活文化。
梁代表指出，我國正在積極推動「新南向政策」，強調以「人」為核心，希望深化兩國青年的交流與培育，促進人才資源的互補與共享，因此今年新加坡「臺灣獎學金」受獎生的名額從3名提高到5名，希望未來有更多新加坡學生到臺灣求學。
本年度5名「臺灣獎學金」受獎生將分別前往國立臺灣大學、臺北醫學大學及國立臺灣藝術大學攻讀碩、學士課程，另3位「華語文獎學金」學生則將在國立臺灣師範大學及國立政治大學研習華語文。
出席頒獎典禮人員包括中華民國僑務委員陳正吉、駐新加坡台北代表處副代表戴輝源、新加坡留台大專校友會秘書長彭學淑、刻正在新加坡見習的國立高雄師範大學師生、受獎生親友以及105年度得獎生等，與會者交流熱烈，受獎生並相約明年一起回到駐新加坡台北代表處向新生分享在臺學習及生活心得，場面溫馨愉快。
訊息來源：駐新加坡台北代表處
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