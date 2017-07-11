原標題：菲記者：放眼領土爭端之外 我們必須向中國學習

菲律賓《馬尼拉時報》7月10日文章，原題：放眼領土爭端之外，我們必須向中國學習 筆者堅信歷史將判定杜特爾特總統的最重要成就之一，就是帶領菲律賓遠離（其前任）阿基諾繪製的災難性航線：對中國——這個地區的超級大國、世界第二大經濟體——採取好戰立場。

在其擔心中國在亞洲崛起的美國主子引領下，阿基諾的擁躉們試圖將中國妖魔化為地區「惡霸」，並利用菲中在南海的爭端從中漁利。這種心態在菲最高法院大法官卡皮奧——眼下，他正帶頭把中國描畫為帝國主義「惡霸」——以下的表述中昭然若揭，「這場保衛我們經濟專屬區免遭中國侵佔的戰爭……相當於我們先輩從16至20世紀反對西方和東方殖民者的戰爭。」

這些言論反映出卡皮奧要麼對歷史無知，要麼不誠實或無端仇視中國。他怎能把中國對南海的領土主張等同於西班牙征服菲律賓？西班牙曾屠戮數十萬菲律賓人並強迫菲民眾皈依天主教。他怎能將中國之舉與美國為逼菲屈從而殺害25萬菲律賓人的對菲戰爭，或曾使100萬菲律賓人慘遭屠殺的日本侵略戰爭相提並論？中國何曾像西美日那樣侵略並佔領遙遠的國度？

全球各國之間存在上千起領土爭端。中國面臨十多處。但多數國家都能成熟地意識到，每個國家都有自己的利益，此類爭端不應成為國與國關係的「最前沿」。越南曾因島嶼爭端與中國爆發海戰並損失慘重，但越南何曾將中國比作法國殖民者或美國侵略者？正如南海領土其他聲索國的明智之舉，此類爭端不應成為我們與中國關係的「最前沿」。

由於美國對菲殖民及其對菲精英的洗腦，我們沒把自己視為亞洲人，而是以美國的棕皮膚「小弟」自居。我們的眼睛總是緊盯美國和西方，幾乎從不看亞洲。更糟的是，儘管大多數菲律賓人懂英語，卻鮮有人會說漢語普通話。因此，我們易受到卡皮奧這類煽動民族主義言論的蠱惑。

作為記者，筆者自認比菲普通精英見多識廣。但近來的北京、西安和上海之行讓筆者對自己對這個超級大國的了解之少感到震驚。我們竟對身旁這個鄰居渾然不知：這個10年前還委身於棚屋的鄰居如今已如此富有並建起豪宅。1987年中國人均GDP僅為菲的一半，但到2015年變為我們的2.5倍。鑒於菲大量窮人的窘境，我們不應學習中國如何實現此類豐功偉績嗎？

沉湎於西方資本主義意識形態的觀察家認為，這主要是中國走向資本主義體制使然。但據我看，這恰恰要歸功於中國迥異於自由市場和資本主義的體制框架。

令中國大獲成功但鮮被談及的一些重要因素包括：中共能使中國迅速高效地實施經濟改革；國企在通信及電力等關鍵產業中擔當重要角色；國有銀行在為中國基礎設施融資方面扮演關鍵角色；經濟改革試點項目；數量僅次於美國的中國智庫。（作者里格伯托·提格拉奧，王會聰譯）