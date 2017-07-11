全球最老河馬死於菲律賓馬尼拉動物園 享壽65歲北京新浪網 (2017-07-11 09:31)
原標題：全球最老河馬死於馬尼拉動物園 享壽65歲
[環球網報導 記者 趙怡蓁] 據法國國際廣播電台7月10日援引法新社報導，馬尼拉動物園於當地時間7月10日表示，據信為全球最老河馬的柏達（Bertha）已經離世，享壽65歲，比大多數草食性哺乳類動物多活了數十年。
據報導，7月7日，體重2.5噸的母河馬柏達死在其圈養區里。動物園園長迪查維斯（James Dichaves）稱，檢驗報告指出，園區里最高齡的柏達死於多重器官衰竭。
迪查維斯告訴法新社，柏達是最早進駐這座動物園的動物之一。1959年，它來到菲律賓首都馬尼拉這座剛開幕的動物園時，才7歲大；由於動物園已遺失相關記錄，因此無法得知它來自何處。
此外，這位動物園負責人還指出，野生和圈養的河馬通常可活40至50年，以草、水果和麵包為食的柏達壽命已遠遠超過大多數同類。園方認為，在柏達過世前，是全球現存的最高齡河馬。
報導稱，先前據信為世上最老河馬的唐娜（Donna）， 2012年死於美國印第安納州埃文斯維爾市的一座動物園，享壽62歲。2015年，1頭名為巴蒂（Bertie）的成年公河馬在美國科羅拉多州的一家動物園接受安樂死，享年58歲。
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