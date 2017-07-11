印度航空有多窮？為省錢經濟艙不再提供肉餐北京新浪網 (2017-07-11 04:15)
來源：海外網
原標題：印度航空有多窮？為了省錢經濟艙不再提供肉餐
海外網7月11日電 為了省錢，印度航空（Air India）近日想出一個「頗有創意」的策略：無肉餐點。
據美國《世界日報》消息，正在困境掙扎的印度航空10日宣布，國內線航班的經濟艙餐點將不再提供肉類，以「減少浪費、降低成本並優化餐食服務」。
報導稱，印度航空市場迅速成長且競爭激烈，使印航陷入掙扎，在2012年時甚至需要政府45億美元紓困，才得以維持營運。印度政府目前打算釋出這家國營航空的部分股權。
一名印航高層指出，從上周開始實施的無肉餐點策略，將助該公司「省下一大筆錢」，但未透露預估可省下的成本。
印航表示，根據長達數月的密切觀察，肉類是餐盒中最常被浪費的部分。
不過，沒肉吃對印度乘客而言或許不是太大的問題。Euromonitor研究指出，印度有全球最大的素食人口，近三分之一印度民眾自認為是素食者，人數高達3.91億人。印度教徒也不吃牛肉。
據彭博社報導，印度政府正計劃出售印度航空的大部分股份，以便讓這一處於虧損中的國家航空公司扭虧為盈。而這並不是印度政府第一次嘗試出售印度航空的股權。早在2000年，印度政府就尋求出售印度航空多達60%的股權，印度塔塔集團當年曾和新加坡航空合作競購。但是這一計劃由於印度國內激烈的政治阻力而作廢。
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