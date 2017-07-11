南方日報訊 （記者/占文平 通訊員/彭純 洪曉龍）7月10日，香港廣東各級政協委員聯誼會舉辦慶祝香港回歸祖國20周年聯歡晚會。全國政協副主席董建華、梁振英，香港特區行政長官林鄭月娥，廣東省政協主席王榮，省委常委、統戰部部長嚴植嬋，省政協秘書長吳偉鵬等出席。全省各市、縣（區）政協和統戰部領導，香港廣東各級政協委員聯誼會會員共1800人參加活動。

王榮在聯歡晚會上致辭，代表廣東省各級政協對這次慶回歸聯歡晚會的舉辦表示熱烈祝賀，向所有關心支持廣東政協事業發展的各位領導和各界朋友表示衷心感謝。

王榮強調，深化粵港澳合作，是中央賦予廣東的重要政治任務。從攜手落實「一帶一路」倡議，到建設港珠澳大橋、廣深港高鐵，到加快推進粵港澳大灣區建設，這些都為香港與廣東加快經濟融合搭建了新紐帶，增添了新動力，也為深化粵港合作發展開闢了新空間。廣東省政協將一如既往繼續為「一國兩制」偉大實踐，為深化粵港交流合作鼓與呼。希望香港廣東各級政協委員聯誼會大力支持特區政府依法施政，不斷鞏固壯大愛國愛港力量，為香港的繁榮安定和粵港深化交流合作獻計出力。希望港區政協委員繼續發揮重要表率作用，更好履行參政議政職責，成為維護香港長期繁榮穩定的中堅骨幹，為實現中華民族偉大復興作出新貢獻。

「香港廣東各級政協委員聯誼會」成立於2006年6月，是全國首個在香港註冊的省市縣三級政協委員聯誼會組織。11年來，聯誼會始終秉持「服務會員、服務香港、服務廣東、服務祖國」宗旨，有效凝聚各級政協港區委員力量，創造性地開展工作，充分發揮了港區委員在特區和內地的雙重積極作用，逐步成為團結凝聚愛國愛港力量的重要載體，是廣東擴大對外開放、深化粵港交流合作的好幫手，成為省政協組織港區政協委員履職盡責的工作平台。