新華社伊斯蘭堡7月9日電 巴基斯坦外交部9日再次召見印度駐巴副高級專員，就前一天的雙方交火事件向印度提出抗議，要求印度遵守雙方2003年達成的停火協議。

巴基斯坦外交部在當天的一份聲明中說，8日印度軍隊在克什米爾實際控制線附近向巴方一側「無故」開火，已導致5名巴平民死亡。巴方要求印度調查此次和其他違反停火協議的事件，同時呼籲聯合國駐印度和巴基斯坦軍事觀察組發揮調停作用。

8日，巴基斯坦三軍新聞局在一份聲明中說，印度軍隊在克什米爾實際控制線附近向巴方一側「無故」開火，導致數名平民傷亡。巴外交部於當天召見了印度駐巴基斯坦副高級專員以示抗議。

印度國防部發言人馬尼什·梅赫塔8日則稱，巴基斯坦軍隊當天早晨向印控克什米爾地區開火，印度軍隊對此進行了回擊。

1947年印巴分治后，兩國為爭奪克什米爾地區發生過兩次戰爭。2003年，雙方在克什米爾實際控制線一帶達成停火協議，但此後雙方仍時常指責對方破壞停火協議。