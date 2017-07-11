土總統和外長會晤美國務卿北京新浪網 (2017-07-11 07:34)
新華社伊斯坦布爾7月9日電 土耳其總統埃爾多安和外長恰武什奧盧9日在伊斯坦布爾分別會見到訪的美國國務卿蒂勒森。
據土耳其媒體報導，埃爾多安當晚與蒂勒森舉行閉門會談。
土耳其阿納多盧通訊社報導說，恰武什奧盧和蒂勒森討論了敘利亞局勢最新進展、反恐和卡達斷交危機等問題。雙方會談前後沒有向媒體記者發表任何聲明。
土耳其與美國同為北約成員，但兩國目前在諸多問題上存在嚴重分歧。美國不顧土耳其竭力反對，繼續向敘利亞庫爾德武裝提供武器援助並讓他們參與奪取極端組織「伊斯蘭國」在敘利亞大本營拉卡的軍事行動，尤其令土方不滿。據報導，土耳其近期不斷向土敘邊境增兵，有可能對敘利亞庫爾德組織控制的阿夫林地區採取軍事行動。
■相關
土總統將訪海灣三國 斡旋卡達斷交危機
土耳其總統埃爾多安9日表示，將於近期訪問卡達、科威特和沙烏地阿拉伯三國，說服卡達和相關國家通過對話解決當前斷交危機。
據土耳其《自由報》報導，埃爾多安在二十國集團領導人漢堡峰會結束后返回土耳其途中表示，他可能最早於本月15日後訪問三國，願為促成相關國家「重新建立對話」作出貢獻。
埃爾多安說，他在漢堡期間與美國、俄羅斯等國領導人舉行了會談，多次強調通過對話解決卡達與沙特等國斷交危機的必要性。他還表示，土耳其支持科威特為解決卡達斷交危機所作的調解努力。
土耳其在斷交危機中一直支持卡達，並向其提供大量食品援助。新華
關鍵字：
上一則：異地本行櫃檯 取現免手續費
下一則：異地本行櫃檯 取現免手續費
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- GEOX - U SMART J 休閒鞋 牛皮
- GEOX - U CARNABY C 紳士鞋 牛皮
- Panasonic 國際牌 14公升智慧雙重除濕機 F-Y28CXW
- 【SEIKO】精工時尚皮帶男錶-金框(SUR114P1)
- BOTTEGA VENETA經典小羊皮編織手柄手提/肩背包(黑)
- SOMETHING 窄直筒 LADIVA合身牛仔褲-女-石洗藍
- ee9 心滿益足~靚亮金屬鉚釘水鑽滾邊內增短筒休閒鞋＊銀色
- Whirlpool惠而浦 3D立體觸控式微電腦微波爐 MAX34EW
- BOTTEGA VENETA經典編織小羊皮零錢袋雙釦短夾(咖啡/4卡)
- adidas Santiago 暈染橡膠腕錶-藍綠x紫 /40mm
「中日韓」「日中韓」？為何韓國總在最末一位【北京新浪網】
川普子坦承見俄律師 以獲損柯林頓情報【中央社】
回應印度「無故開火」 巴方摧毀印軍兩處哨所【北京新浪網】
世界衛生組織警告 無藥可醫的「超級淋病」正在蔓延【Kairos 風向新聞】
日本九州暴雨已致21人遇難 北部恐再現地質災害【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》