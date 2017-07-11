新華社伊斯坦布爾7月9日電 土耳其總統埃爾多安和外長恰武什奧盧9日在伊斯坦布爾分別會見到訪的美國國務卿蒂勒森。

據土耳其媒體報導，埃爾多安當晚與蒂勒森舉行閉門會談。

土耳其阿納多盧通訊社報導說，恰武什奧盧和蒂勒森討論了敘利亞局勢最新進展、反恐和卡達斷交危機等問題。雙方會談前後沒有向媒體記者發表任何聲明。

土耳其與美國同為北約成員，但兩國目前在諸多問題上存在嚴重分歧。美國不顧土耳其竭力反對，繼續向敘利亞庫爾德武裝提供武器援助並讓他們參與奪取極端組織「伊斯蘭國」在敘利亞大本營拉卡的軍事行動，尤其令土方不滿。據報導，土耳其近期不斷向土敘邊境增兵，有可能對敘利亞庫爾德組織控制的阿夫林地區採取軍事行動。

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土總統將訪海灣三國 斡旋卡達斷交危機

土耳其總統埃爾多安9日表示，將於近期訪問卡達、科威特和沙烏地阿拉伯三國，說服卡達和相關國家通過對話解決當前斷交危機。

據土耳其《自由報》報導，埃爾多安在二十國集團領導人漢堡峰會結束后返回土耳其途中表示，他可能最早於本月15日後訪問三國，願為促成相關國家「重新建立對話」作出貢獻。

埃爾多安說，他在漢堡期間與美國、俄羅斯等國領導人舉行了會談，多次強調通過對話解決卡達與沙特等國斷交危機的必要性。他還表示，土耳其支持科威特為解決卡達斷交危機所作的調解努力。

土耳其在斷交危機中一直支持卡達，並向其提供大量食品援助。新華