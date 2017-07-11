新華社北京7月10日電 外交部發言人耿爽10日就韓國總統文在寅「半島和平構想」答記者問時表示，中方堅定支持半島南北雙方通過對話改善相互關係，希望韓朝雙方相互釋放善意。

當日例行記者會上，有記者問：據報導，韓國總統文在寅6日在德國發表演講時提出「半島和平構想」，提議韓朝7月下旬起全面停止在軍分線的敵對行為、今年中秋節重啟離散家屬會面等，稱如條件成熟且具備扭轉半島緊張對峙局面的契機，願與金正恩會面，願同朝方討論核問題及和平協議等雙方共同關心的所有問題。中方對此有何評論？

「我們注意到有關報導。」耿爽說，韓方就改善南北關係、緩和半島局勢、推動解決半島問題提出明確政策構想並釋放積極信息，中方對此表示歡迎。

耿爽表示，中方堅定支持半島南北雙方通過對話改善相互關係。希望韓朝雙方相互釋放善意，推動和解合作，為緩和半島緊張局勢、維護半島和平穩定發揮積極作用。

「我們也希望國際社會對韓方的建設性努力給予理解和支持。」他說。