9日，船舶有序通過三峽五級船閘。

記者10日從長江防總了解到，隨著長江幹流漢口站、螺山站水位降至警戒以下，長江中下游水位持續轉退，汛情形勢暫得緩解。但是，連日來受高水位浸泡的堤防在退水期風險更大，仍是防汛的關鍵期，沿江各省市要全力做好退水期的堤防防守工作，切不可掉以輕心。

根據長江委水文局監測數據，漢口站水位於9日15時已退至27.05米，低於警戒水位0.25米，較洪峰水位下降0.68米。9日15時，長江幹流螺山站水位31.99米，低於警戒水位0.01米，較洪峰水位下降1.24米。長江幹流蓮花塘、九江、大通、洞庭湖城陵磯、鄱陽湖湖口站水位繼續回落，9日15時水位分別為32.91米、20.90米、14.76米、33.16米、20.53米，仍超過警戒水位0.41米、0.90米、0.36米、0.66米、1.03米，已較洪峰水位分別下降1.22米、0.33米、0.15米、1.47米、0.33米。預計7月10日至14日長江幹流及洞庭湖城陵磯、鄱陽湖湖口站水位將陸續退出警戒水位。

長江防總表示，當前長江中下游幹流及兩湖水位仍然較高，堤防高水位浸泡已持續較長時間，出險幾率增加，巡查防守壓力依然很大。

據初步統計，截至7月9日，長江中下游超警堤段長5365公里，較最高峰減少1351公里，其中長江干堤2034公里、湖區堤防2466公里、其他支流堤防865公里。沿江湖北、湖南、江西、安徽、江蘇等五省巡查防守和搶險共投入24.52萬人，累計投入機械設備14874台套，物料（土石方）78萬立方米。

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未來十天可能

多地汛情齊發

我國即將進入「七下八上」的防汛最關鍵時期，南方大部分江河水位持續偏高，全國水庫蓄水總量偏多近兩成。隨著主雨帶西伸北抬，雨區將覆蓋長江、淮河、海河、松遼等多個流域，可能導致多地汛情齊發。

這是記者從國家防總10日召開的汛情會商會上了解到的。據預計，未來10天華南、西南、江南等部分地區累計面降雨量將有40至90毫米。湖南湘江、沅江，廣西桂江、柳江，廣東北江，貴州赤水河，四川泯沱江、嘉陵江，吉林第二松花江，遼寧遼河等河流將出現漲水過程，部分中小河流可能發生超警以上洪水。

國家防總副總指揮、水利部部長陳雷主持會商時說，由於南方地區已遭遇多輪強降雨過程，土壤含水量飽和，防洪工程水毀嚴重，人力物力消耗較大，洪澇致災風險進一步加大。北方地區江河洪水產流快，來勢猛，防洪體系相對薄弱，小雨大災的問題較為突出。

受近期降雨影響，淮河可能出現接近警戒水位洪水。陳雷要求加強淮南山區支流、淮北洪汝河、沙潁河等雨情汛情監測預警，科學調度淮河流域骨幹工程，落實堤防防守責任，統籌抓好山洪災害防禦、水庫安全度汛和城市防洪排澇等工作。他還要求嚴密防範東北地區暴雨洪水。11日至14日，東北中部東部將有一次明顯降水過程。

本欄文圖均據新華社