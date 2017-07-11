洪田村是福建省永安市的一個普通山村。1998年開始，這裏的村民自發進行了一場「均山、均林、均權」的集體林權改革。如今，洪田村又算起了生態新賬，變砍樹一次性賣錢為培育大徑材林，把森林存進「銀行」。

60多歲的鄧文山自1982年起就擔任洪田村黨支部書記，見證了村裡的改革發展和歷史變遷。

談起林改，鄧文山對記者說，洪田村林業發展條件得天獨厚，總面積23218畝的土地中，林業用地達18908畝。然而，由於產權歸屬不清、分配不合理，滿目青山難以變成「金飯碗」，盜砍盜伐現象愈演愈烈，森林防火也成問題。

面對生態和經濟的雙重損失，洪田村開始尋求新的出路。1998年5月開始，在沒有「紅頭文件」的情況下，村民們自發嘗試「均山、均林、均權」的集體林權改革。至當年10月，洪田村陸續將山林按當時在冊的人口均分，每人分得山地6.2畝。

在產權均分到人的基礎上，考慮到單家獨戶不利於經營管護，村民們又自我聯合，組成了16個聯合經營組，每組34人至68人，實行聯戶經營。

分山到戶后，村集體拿什麼辦公益事業？洪田村提出了「個人拿大頭，集體拿小頭」的分配辦法，即分山到戶的林木採伐時，原有材積集體個人三七開；新增部分集體個人二八開。

2003年，福建在全省範圍內推行集體林權制度改革，洪田村村民和全省林農一起，拿到了受法律保護的林權證，吃下了「定心丸」。

分山到戶，富了林農，生態紅利真正惠及每個村民。村民鍾昌信切實體會到林改的好處。十多年前，他還是村裡的貧困戶。隨著林改的推進，他看護山林有工資，樹木採伐後有分紅，在林子里養雞還能增收，一年收入三五萬元。經過幾年的發展，他的生活越來越好，2006年，家裡還蓋起了新房。

「林改前，全村農民人均年收入不足3000元，去年人均收入超過19000元；林改前，村集體幾乎沒有收入，現在村集體戶頭上有130多萬元。村民們都說，現在的山林是一家不關門的『綠色銀行』。」鄧文山說。

然而，隨著時間的推移，又出現了新的問題。隨著成熟用材林逐漸被採伐，老林子越來越少。而新培植的杉木林成長周期要26年，造林和營林的成本在攀升，利潤卻在減少。

鄧文山算了一筆賬：一畝杉木林經過26年的生長周期，成為成熟林後進行採伐，可獲得約12立方米的木材。此後馬上造林，新造的林子經過26年後再採伐，同樣只能產出約12立方米木材。但是，這一砍一造林就增加了成本。按照現在的造林成本計算，一畝要1500元至2000元，這還沒有算上二代林施肥的成本，也沒有考慮幼苗成活率的因素。

怎麼解決這一問題？經過反覆商量，村裡提出「培育大徑材林」的想法。具體操作是，將主伐變為擇伐，在杉木林滿26年成熟后，對所有林木進行巡查，把小口徑的、不會再生長的林木採伐掉，把生長狀態好的林木留下來，再延長一個生長周期，也就是到52年之後再採伐。

「經測算，生長52年的大徑材林，一畝可產出25至30立方米的木材。」鄧文山說，「這對林農來說十分合算，不用再造林，也能翻一倍以上的產量。」

按照這一方法，土質肥沃的一類林地里的成熟用材林都被留下，村裡採伐的林木越來越少。截至目前，洪田村實施培育的大徑材林已有1000多畝。

大樹不讓砍，林農何時才能看到實實在在的經濟效益？洪田村提出「以短養長」的林業發展策略，借力林業資本，盤活林業資產。

鄧文山說，如今林權抵押貸款的政策更加靈活。銀行對抵押的林木進行合理價值評估，提高了貸款額度，同時根據樹木的生產周期適當延長貸款周期，最長可達30年。

洪田鎮留山村村民鄧林建是洪田村的營林大戶，承包洪田村近2000畝林地。幾年前，他用1600多畝杉木林作為抵押，從銀行貸到290萬元。他用這筆錢買了兩片杉木林，還造林1000多畝。像他一樣，村裡不少人通過林權抵押貸款，盤活了林業資產。

如今，洪田村的林農們依託林業合作社等新型林業經營組織，對村裡近2萬畝林地資源規模化、集約化經營，精細管理商品林，科學保護生態林，不斷提升林地經濟效益和生態效益。

新華社福州7月10日電