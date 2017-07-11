10日，蒙古國新總統巴特圖勒嘎在首都烏蘭巴托國家宮出席就職儀式時發表講話。新華社發

綜合新華社電 蒙古國新總統巴特圖勒嘎10日在首都烏蘭巴托國家宮宣誓就職。

蒙古國國家大呼拉爾（議會）主席恩赫包勒德主持當天的就職儀式。巴特圖勒嘎手按蒙古國憲法宣誓，隨後從卸任總統額勒貝格道爾吉手中接過象徵蒙古國總統權力的玉璽並發表講話。

巴特圖勒嘎說，貧窮與失業嚴重影響蒙古國國家安全。他將與議會一道，讓人民儘快脫貧、把他們從失業中解救出來。他決不支持任何藐視法律的做法，將與賣官鬻爵現象鬥爭到底。

巴特圖勒嘎還說，蒙古國將與兩大永久鄰國——中國和俄羅斯全面發展和平友好關係。

據蒙古國總統選舉委員會7月8日公佈的最終計票結果，民主黨總統候選人巴特圖勒嘎在7月7日的總統選舉第二輪投票中以明顯優勢獲勝。他在競選綱領中提出復興國家經濟的口號，贏得了大多數選民的支持。蒙古國是議會制國家，總統是國家元首兼武裝力量總司令，任期4年，可連任一屆。

外交部發言人耿爽10日在例行記者會上就巴特圖勒嘎當選蒙古國總統回答了記者提問。記者問：巴特圖勒嘎此前曾多次公開發表涉華言論，中方對此有何評論？

「我們注意到，此次總統選舉期間，蒙古國個別政治人士就中蒙關係和雙邊合作發表了一些不符合事實、不負責任的言論，中方對此表示關切。」耿爽表示。

「今後我們將繼續秉承親誠惠容的周邊外交理念，重視發展同蒙方的友好合作關係。」耿爽說，「我們期待並相信蒙方也為之同樣作出建設性努力。」