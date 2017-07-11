由俄羅斯、美國和約旦三方達成的敘利亞西南部地區停火協議9日開始執行。觀察人士指出，有關地區局勢相對平靜。敘利亞政府一名發言人對停火協議表示歡迎。

格林尼治時間9日9時（日期:9日17時）起，敘利亞西南部地區實施停火，範圍涉及敘利亞德拉省、庫奈特拉省和蘇韋達省。停火協議規定，敘利亞政府軍和反政府武裝將各自守在協議規定的分界線一邊。人道主義援助將得以進入停火地區。

美俄兩國元首7日在德國漢堡二十國集團峰會期間舉行閉門會晤，會後公佈了停火協議已經達成的消息。敘利亞政府方面先前並未對此作出回應。

但一名敘利亞政府官員9日告訴路透社記者，敘政府方面的「沉默」說明其對這一協議「表示滿意」。「我們對停火以及為和平解決問題鋪路的任何舉動表示歡迎。」

總部設在英國倫敦的「敘利亞人權觀察組織」9日證實，停火協議執行后，在協議所涉及的地區，沒有發現空襲或衝突發生。

在庫奈特拉省活動的反政府武裝人員和在德拉省首府德拉市活動的反政府武裝人員都向路透社記者反映，當地局勢相對平靜。敘利亞政府軍方面尚未公開評論停火協議執行情況。杜鵑 新華社特稿