異地本行櫃檯 取現免手續費北京新浪網 (2017-07-11 07:34)
新華社北京7月10日電 國家發展改革委稱，為支持實體經濟發展，決定自2017年8月1日起，取消、暫停商業銀行部分基礎金融服務收費。
發展改革委、銀監會近日聯合印發通知，取消個人異地本行櫃檯取現手續費，暫停收取本票、匯票的手續費、掛失費、工本費6項收費，各商業銀行應主動對客戶在本行開立的唯一賬戶免收賬戶管理費和年費等。相關措施實施后，預計每年可減輕客戶負擔61.05億元。
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