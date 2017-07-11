來源：海外網

原標題：殘暴！菲律賓恐怖組織養少年兵 「畢業考」是砍人頭

1499694239227881.jpg

海外網7月10日電 菲律賓恐怖組織惡名昭彰，靠著薪水誘因，吸引年幼無知的青年加入。與極端組織有關連的菲律賓「馬巫德集團」（Maute Group）近日與菲律賓軍方持續交火。據悉，菲律賓軍方逮捕了1名17歲少年兵，該少年稱自己10歲就加入組織，他還透露組織的「畢業」任務竟是砍下活人的頭。

據菲律賓《ABS-CBN》新聞網報導，「馬巫德集團」養了大量的少年兵，1名被軍方逮捕的少年費瑟（Faisal）透露，因他曾看過菲律賓軍人殺害穆斯林婦女，因此10歲被「馬巫德」挑中而加入其中，他當時月領1.5萬比索（約合人民幣約2000元），「畢業」時則可獲得2萬比索（約合人民幣月2677元）。

1499694371466475.jpg

據悉，費瑟還透露組織的超殘暴行為，他們要拿到畢業的2萬比索並不容易，任務是要砍下活人的頭，提著頭顱給組織頭目看過才算過關。他還說：「如果沒有砍到頭，反而可能變成自己人頭落地。」

據報導，菲律賓軍警5月23日在馬拉維（Marawi）與「馬巫德」等激進份子激戰，費瑟透露，「馬巫德」在當地囤積了大量的彈藥，至今已造成500多人死亡。他看到家鄉被戰火摧毀后，相當後悔加入該組織，坦言「我聽到組織有人說馬拉維要成為戰場了，當時我應該通知市長但我沒有，我以為這隻是玩笑話。」（海外網 李萌）