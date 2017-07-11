據新華社電？印度北部和東北部地區近日發生雷電暴雨災害，已造成至少46人死亡、約50萬人受災。

印度媒體10日報導說，比哈爾邦和北方邦發生多起雷擊事件，造成至少19人死亡。在遭受雷電襲擊較嚴重的比哈爾邦，至少16人死亡，另有兩人受傷嚴重。

與此同時，在印度東北部的阿薩姆邦，因季風暴雨導致的泥石流災害致死人數升至27人，另約有50萬人受災。根據阿薩姆邦災害管理部門公佈的數據，該邦有1096個村莊被洪水淹沒，4.1萬多公頃農作物在洪災中受損。

另據報導，日本九州地區自5日來連降暴雨，災情持續擴大，截至9日死亡人數已上升至21人，另有超過20人失聯。目前強降水天氣繼續向四國和近畿地區蔓延。

據共同社報導，截至當地時間9日22時，暴雨已造成福岡、大分兩縣至少20人死亡、超過20人失聯。災區仍有約250人受困，近1700人被迫離家避難。