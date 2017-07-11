倫敦跳蚤市場失火無傷亡北京新浪網 (2017-07-11 04:24)
據新華社電？英國當地時間10日凌晨，首都倫敦一處跳蚤市場起火。倫敦消防大隊一夜忙碌，於當天上午控制住火勢。
這次火災發生在倫敦北部的卡姆登集市，起火點是卡姆登水閘市場。倫敦消防大隊發佈的消息顯示，10輛消防車、70名消防員趕到現場救火。
卡姆登集市是一處有歷史的跳蚤市場，從上世紀70年代起一直不斷擴展。古老的建築、低矮昏暗的老磚房，讓這個倫敦特殊、前衛的市集別具特色，成為倫敦人和外地遊客「淘寶」的一個知名去處。
起火的卡姆登水閘市場是卡姆登集市中的一個片區，當時火勢蔓延迅速，三層高的樓及其樓頂很快被燒著。起火原因還不清楚。倫敦警方說，暫無人員傷亡的報告。
這次火災把倫敦人嚇了一跳。位於倫敦肯辛頓的格倫費爾大樓上月14日凌晨發生大火，至少80人遇難。那場火災引發民眾強烈不滿，政府隨後在全國範圍內展開消防大檢查。
關鍵字：
上一則：美印日印度洋聯合軍演
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Outdoorbase】全新限量蒂芬妮 加大加寬歡樂時光充氣睡墊-
- 【精工 SEIKO】百米防水紳士錶(7N42-0GE0D)
- 【CASIO 卡西歐 G-SHOCK 系列】針織紋路設計_繽紛休閒運動
- GEOX - D AMITHI C 涼鞋 牛皮
- agnes b.眼鏡 法式時尚/黑#ABP243 W01
- 【今生金飾】夏日迷情F墬(純金時尚黃金吊墬)
- GEOX - D ELINA 靴子 納帕皮革 塗層牛皮 聚酯纖維
- GEOX - D OMAYA A 運動鞋 牛皮 皮革
- 【CITIZEN】Eco-Drive 空間飆速時尚腕錶-黑/43mm(AW0024-58
- 【彩糖鑽工坊】GIA 50分系列 F/SI2 鑽石項鍊(P22或P27)
「中日韓」「日中韓」？為何韓國總在最末一位【北京新浪網】
川普子坦承見俄律師 以獲損柯林頓情報【中央社】
回應印度「無故開火」 巴方摧毀印軍兩處哨所【北京新浪網】
世界衛生組織警告 無藥可醫的「超級淋病」正在蔓延【Kairos 風向新聞】
日本九州暴雨已致21人遇難 北部恐再現地質災害【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》