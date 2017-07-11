據新華社電？英國當地時間10日凌晨，首都倫敦一處跳蚤市場起火。倫敦消防大隊一夜忙碌，於當天上午控制住火勢。

這次火災發生在倫敦北部的卡姆登集市，起火點是卡姆登水閘市場。倫敦消防大隊發佈的消息顯示，10輛消防車、70名消防員趕到現場救火。

卡姆登集市是一處有歷史的跳蚤市場，從上世紀70年代起一直不斷擴展。古老的建築、低矮昏暗的老磚房，讓這個倫敦特殊、前衛的市集別具特色，成為倫敦人和外地遊客「淘寶」的一個知名去處。

起火的卡姆登水閘市場是卡姆登集市中的一個片區，當時火勢蔓延迅速，三層高的樓及其樓頂很快被燒著。起火原因還不清楚。倫敦警方說，暫無人員傷亡的報告。

這次火災把倫敦人嚇了一跳。位於倫敦肯辛頓的格倫費爾大樓上月14日凌晨發生大火，至少80人遇難。那場火災引發民眾強烈不滿，政府隨後在全國範圍內展開消防大檢查。