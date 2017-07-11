據新華社電？美國總統特朗普9日在微博客網站「推特」留言稱，他在和俄羅斯總統普京的會晤中談到，美俄合作建立一支「牢不可破的網路安全部隊」，以應對類似干預總統選舉的網路攻擊。

此言一出，美國輿論一片嘩然，政界更是冷嘲熱諷批評不斷。特朗普晚些時候不得不發文解釋，談了並不意味著要做，他知道這事兒只是談談，並「不會」發生。

特朗普9日一大早發推文寫道，他和普京會晤時談到，美俄合作建立「牢不可破的網路安全部隊」，應對包括干預選舉在內的網路攻擊。

南卡羅來納州聯邦參議員、共和黨人格雷哈姆直言，這樣的想法蠢得一塌糊塗，「這就算不是我聽過最蠢的想法，也差得不遠了。」

輿論風向一邊倒，特朗普似乎也意識到不妥。他晚些時候發表推文，調整表態說：「普京總統和我討論了網路安全部隊事宜，但這並不意味著我認為能辦成。這不會發生——但停火協議能，並且發生了。」特朗普寫道，再次提及二十國集團領導人峰會期間美俄就敘利亞局地達成的協議。