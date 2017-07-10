（中央社記者陳偉婷台北10日電）衛福部統計，近5年暑假期間，12歲到18歲性侵害案件被害者被網友性侵比率逐年上升，且也有青少年被要求拍私密照並上傳分享，讓孩子身心受創。



根據衛生福利部統計資料顯示，民國101年至105年度18歲以下性侵害通報案件受暴人數平均近7000人，占整體通報案件63.5%；其中熟識者性侵比率占76.3%，顯示兒少性侵害案件多為熟識者間的性侵害。



進一步分析兩造關係分類，以親密伴侶關係占32%居多，朋友關係為29%次之，顯示國、高中生在探索、發展與異性交往的經驗，常因自我保護能力不足而被害。



衛福部保護司長張秀鴛今天表示，隨著網路通訊科技發達，近5年在6月至9月暑假期間，12歲至18歲性侵害案件被害者被網友性侵害的比率從23%上升至37%，凸顯網路、通訊軟體具匿名性及快速性等特徵，青少年交友互動頻繁且較易降低戒心，在資訊不足、認識有限下遭性侵害。



此外，未成年性侵害案件中職場客戶關係的比率也逐漸提高，顯見青少年暑期打工人身安全也值得家長多加關心與注意。



根據iWIN網路內容防護機構民國106年兒少網路使用習慣調查1萬3536名兒少時發現，其中有5.1%兒少曾經談過網戀、1.2%兒少在網路上曾被要求拍私密照、0.7%的兒少將自己的私密照傳給別人，有1.9%兒少的私密照或影片未經同意而被公開。



張秀鴛說，暑假期間孩子沒有學業壓力下，容易沉溺網路，父母應多關心子女使用網路時間及頻率，以及親子互動的情形，更重要的是協助孩子建立「五不一要」網路交友自我保護觀念。



五不一要包含不要沉迷網路影響作息、不要暴露個人資料、不拍攝傳送私密照、太過裸露的視訊及照片給任何人（網路上的戀人也一樣）、不要單獨赴約、不要喝別人事先準備好的飲料、父母要積極藉由親子間約定如何正當使用網路，教育孩子自我保護措施，避免與網友約在非公開場合見面。



衛福部提醒，任何人與未滿16歲的人發生性行為，不論對方同意與否，都要負刑事責任，民眾小心別誤觸法律規定。1060710