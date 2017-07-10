親子相處應該是很溫馨的畫面，不過家長吼罵孩子，好像也是家常便飯，小小孩有那麼難教嗎？沒親身經歷過的人，實在難以體會箇中甘苦。孩子平均在兩歲前後會出現人生第一次叛逆期，這個時期開始似乎和爸媽有唱不完的反調，分分秒秒都在和爸媽衝突；大人一旦失去耐性，就用最直接的打罵來壓制叛逆的言行。等到夜深孩子熟睡時，回想今天有些時候好像對孩子太兇了，告誡自己以後不能再犯……結果當然同樣的情節就像長壽鄉土劇一樣，還是永無止境、無限循環似地一再重演。

一天不罵小孩真的很難嗎？到底怎麼樣才能和孩子好好溝通呢？這些都是許多父母的痛點。馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧提出，良好的親子溝通包含四個元素，除了時時刻刻用心去了解孩子的內心、調整對孩子說話的方法，也要試著減少自己情緒失控的時刻，保持輕鬆的心理狀態。

◎減少衝突

親子相處時有衝突在所難免，但衝突太多，一整天都和孩子在斥責聲、叫罵聲中度過，彼此壓力都會很大；黃瑽寧醫師建議爸媽，不妨把和孩子說的話，切分為「快樂時間」與「管教時間」，並以「七比一原則」為目標，也就是對孩子說正面的、中性的話，必須是規勸、管教時間的七倍。責罵少了，衝突少了，親子關係就不會那麼緊張。

另外，絕大多數的幼兒，都會有一段喜歡說「不要」的階段，這是因為他們覺得大人說「不要」、「不可以」就是在展現禁止的權力，當他們開始有想要掌握權力的想法，就會說出源源不絕的「不要」，這也是非常容易造成親子衝突的時刻。

所以要改善這個現象，大人自己不能常把「不可以」掛在嘴邊，試著把「不要」變成「要」，把「禁止錯誤行為」變成「去做正確的事」，清楚表達指令，就是一個減少衝突的方法。

◎試著同理

嬰幼兒的身心都還在成長發展，大人眼裡稀鬆平常的小事，對孩子來說可能是很嚴重的事；如果爸媽不去同理孩子，一味地指責「這有什麼好怕的！」、「一點小事也哭成這樣！」只會讓他們更難跨越心理的障礙，無法排除心中的恐懼。

同理孩子的感受，並且清楚地幫他們說出來，像是「我知道你很害怕」、「我知道你想睡覺了」、「我知道你想這樣／那樣」……可以讓孩子知道他們的感受是被理解的，即使慾望沒有被滿足，情緒也比較能緩和下來，才會達到有效的溝通。

◎控制情緒

雖然很多爸媽都表示，自己也很不希望用吼叫來管小孩，但孩子脫序、失控、不聽話的情形一多，就實在忍不住厲聲飆罵了，所以和孩子相處，對耐心和脾氣真的是相當大的考驗。

然而，黃瑽寧醫師強調，孩子從六個月大開始，情緒就可能會受到大人影響，爸媽心情不好時，孩子就特別會鬧；爸媽平靜時，孩子也會比較安靜。因此家長先控制好自己的情緒，隨時保持冷靜，也能降低親子衝突發生頻率。

◎做正確的反應

情緒控制好之後，再去正視自己吼罵孩子背後的原因是什麼，並找到解決方案。比方說若是因為自己給自己的壓力太大、很長一段時間沒有好好休息放鬆、或渴望強而有力的支援系統，不妨試著降低自己的標準、定期犒賞自己、暫時把孩子交給另一半照顧，享受獨處的時光，心情輕鬆之後再面對孩子，溝通上就會理性得多。

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