▲超狂老爸為女兒錄了一段手機鬧鈴。（示意圖／翻攝自pixabay.com）

學生時期總是覺得睡眠時間好寶貴啊，每次鬧鐘一響總會立刻按掉，接著繼續賴床，賴到不能再賴，賴到媽媽的「河東獅吼」傳來，才不得不起床，接著以火燒屁股的速度飛奔到學校，還差點遲到或已經遲到......

有女網友在Dcard上回憶分享，在她高二時，有一陣子經常睡過頭，已經連續遲到五天了，班導說如果她再遲到的話就要罰她勞動服務，因此當晚她非常怕隔天又會睡過頭。於是在睡前她靈機一動，請爸爸替她用手機錄一段「叫她起床的鈴聲」，爸爸問：「要那種一次就嚇醒的嗎？」原PO狂點頭：「對對對！那種最好！」

不過那一晚因為太緊張反而沒睡好，隔天鬧鐘都還沒響原PO就已經醒了，所以原PO也就直接關掉鬧鐘、順利地上學去了。接著在上課時原PO突然收到姊姊傳來的訊息，拜託原PO晚上提醒她事情，於是原PO便用原本早上的那個鬧鐘，重新設了時間要提醒姊姊。

結果到了午休時，因為原PO設錯了鬧鐘時間，就在大家都在睡午覺的安靜時刻，鬧鐘響了：「妹啊～6點了！趕快起床～！甘鈴良機掰擱哩睏......」並不斷重播，全班瞬間醒來，看著慌張找手機的原PO爆笑出聲，讓原PO囧到不行！然而下課後許多同學都紛紛向原PO「索取」爸爸的超狂鬧鈴，覺得原PO爸爸實在是太狂了啊！

網友們笑翻：「快笑死，超有畫面哈哈哈」、「笑死，求鬧鐘」、「有種『聲』歷其境的感覺哈哈哈」，有網友搞笑留言「老爸表示：順便叫醒同學了呢～同學表示：這鬧鐘叫得醒我們！」，還有其他網友分享自己曾設過的有趣鬧鐘鈴聲：「我超愛賴床，曾經把鬧鐘設定為鬼來電，早上整個嚇到清醒，還差點被我哥揍」、「我國中的鬧鐘是劉子千的『唸你』，又把他設最大聲，每天早上都嚇到全家人」。

