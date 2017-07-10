鹿港梅花鹿牛結核疫情 暫無蔓延跡象中廣新聞網 (2017-07-10 12:10)
彰化鹿港鎮「生態公園」的梅花鹿，唯一的公鹿在日前暴斃，經檢測確認感染人畜共通的「牛結核」，縣府動防所緊急展開防疫大作戰，將病死公鹿監控銷毀，對其他五隻小鹿進行篩檢，初步沒發現遭感染，但必須複檢兩次管控八個月。
（李河錫報導）
鹿港鎮公所，為了更符合的確有鹿的地名，在去年引進五頭梅花鹿進駐在「生態公園」飼養，並舉辦「小鹿」命名活動，不料在即將舉辦票選前夕，卻發生今年四月份，從苗栗購買來、園區唯一一頭公鹿暴斃的事件，經通報縣府動防所進行相驗，確認這頭公鹿感染人畜共通的「牛結核病，引發其他細菌感染致死；因為是「人畜共通」，尤其是這批梅花鹿已常態性提供給民眾接觸、讓小朋友餵食，引起民眾憂心；縣府動防所所長董孟治表示，已展開防疫大作戰，除了將病死的公鹿監控銷毀外，對其他五隻小鹿也全部進行篩檢，初步呈現沒有遭感染的陰性反應，呼籲民眾不需要太過恐慌。
只不過因為罹患肺結核桿菌的潛伏期比較長，董孟治所長表示，依規定四個月後必須再檢驗，複檢兩次呈現陰性才能解禁；鹿港鎮公所表示，這段期間將積極配合防疫，鹿園暫停開放，等完成隔離檢疫之後再行恢復。
（翻攝：李河錫）
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