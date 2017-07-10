上午晴朗下午雷陣雨 供電警戒勉強過關中廣新聞網 (2017-07-10 12:10)
氣象局表示，今天(7/10)開始太平洋高壓勢力將逐漸增強，水氣也慢慢減少，天氣型態以早上晴朗穩定高溫，下午有局部短暫雷陣雨，今天上午最高溫出現在板橋有34.3度、宜蘭34.2度、台北341度，主要城市溫度都在31度以上。
用電量方面，由於前幾天都有午後雷陣雨，熱累積效應不明顯，因此今天上午最高用電量出現在11點40分，用電量有三千四百三十萬千瓦，台電預估，今天尖峰用電量可達三千五百一十萬千瓦，備轉容量率為百分之五點三二，亮出「供電警戒」的橘燈，而這也是繼上週工作日連五橘之後的橘燈。
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