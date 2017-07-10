好醫師新聞網記者曾美晴／台中報導

一位高齡94歲的女性，因尿液變濁且有濃烈的臭味，從診所看到婦產科、腎臟科和泌尿外科，最後由大腸直腸外科找到病因。澄清醫院中港院區大腸直腸外科主治醫師佘冠旻表示，該患者是因乙狀結腸憩室堆積糞便而發炎與膀胱沾粘，形成結腸與膀胱間的「小通路」，導致糞便流進膀胱，解出的是糞尿液，其臭無比。

這位患者因年紀很大，約兩個月前對自己尿液混濁異味不是很在意，在一次小便後忘了沖水，被子女發現臭味難聞，而帶她到附近診所看診，被認為是泌尿道感染，在接受抗生素治療之後，卻仍舊無法獲得有效控制。後來陸續看了婦產科、腎臟科和泌尿外科，也找不出原因，經轉診到大腸直腸外科。

佘冠旻醫師表示，該患者並沒有腹痛和發燒症狀，但觀察其尿液的確存在混濁物質及類似糞便之臭味，於是安排腹部電腦斷層掃瞄，發現膀胱內存有氣體，而乙狀結腸長憩室已嚴重發炎，與膀胱沾粘在一起，因而感染到膀胱而形成小小的廔管，憩室裡的糞便就流進膀胱裡，確診是罹患了「乙狀結腸憩室炎併發結腸膀胱廔管」。

由於考量病患年紀，選擇以對身體負擔小的腹腔鏡手術，將乙狀結腸的患部切除約20公分，並將膀胱約0.5公分的小洞修補，術後恢復良好約一週就出院返家休養。

佘冠旻醫師指出，大腸憩室的形成，可能與患者的飲食習慣有關，喜歡吃高熱量低纖維食物的人是高危險群，再者有便秘習慣的人也要特別注意，因為長期便秘容易造成腸道的壓力，尤其在末端的乙狀結腸更容易因腸道壓力而形成憩室，糞便堆積在憩室裡就有可能發炎，輕微的發炎可以服藥治療並改善飲食習慣，如果發炎嚴重有可能造成像這位患者的病症。

佘冠旻醫師強調，罹患結腸膀胱廔管之主因，最常見還是憩室炎，除了飲食習慣和長期便秘外，還有因腫瘤侵犯、腸道自體免疫疾病及曾接受過放射治療之病患。患者通常可觀察到自己的尿液變髒變臭，有類似糞便物質甚至是氣體的排出。要確定診斷通常需做進一步之影像學檢查來評估發炎的程度及範圍，以選擇最適合的治療計畫。而治療通常以外科手術切除發炎腸道加上膀胱廔管之修補效果最好；近年來隨著腹腔鏡手術技術與器械的進步，對許多年老病患不僅大大減少了併發症發生的機率，更縮短了恢復期。

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