跨領域選修課程 教學計畫徵選展開教育廣播電台 (2017-07-10 11:09)
106年度全國高級中等學校「跨領域/科目選修課程教學計畫及實施」徵選活動展開，教育部國教署表示，這項教案徵選活動邀請全國高級中等學校現職教師（含兼、代課、代理教師）報名參加。
教育部表示，徵選教學計畫須為99至105學年度學校實際開設，且已由參選者實施授課的跨領域/科目選修課程（非課綱列舉而依各校特色自行規劃者屬之），教學計畫格式，至少須包括教學目標、教學大綱、教材選編、評量方式等內容，並附上至少1完整主題單元教學活動設計及教學實施相關資料（影像紀錄、學習單等），徵件時間到7月21號為止，複審入選名單10月底前公告，入選教案將公告於網站提供全國各校參考，相關資訊可利用國立宜蘭高中（普通型高級中等學校課程推動工作圈）網站 (http://web.ylsh.ilc.edu.tw/course/)查詢。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
oBike佔滿整排停車格 機車族：這招想逼死誰【台灣好新聞報】
睡覺也能減肥？5個睡眠減肥好習慣【NOWnews今日新聞】
區間車撞擊摩托車 騎士當場死亡【NOWnews今日新聞】
蚊子最愛叮這三種人【好醫師新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》