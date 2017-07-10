106年度全國高級中等學校「跨領域/科目選修課程教學計畫及實施」徵選活動展開，教育部國教署表示，這項教案徵選活動邀請全國高級中等學校現職教師（含兼、代課、代理教師）報名參加。



教育部表示，徵選教學計畫須為99至105學年度學校實際開設，且已由參選者實施授課的跨領域/科目選修課程（非課綱列舉而依各校特色自行規劃者屬之），教學計畫格式，至少須包括教學目標、教學大綱、教材選編、評量方式等內容，並附上至少1完整主題單元教學活動設計及教學實施相關資料（影像紀錄、學習單等），徵件時間到7月21號為止，複審入選名單10月底前公告，入選教案將公告於網站提供全國各校參考，相關資訊可利用國立宜蘭高中（普通型高級中等學校課程推動工作圈）網站 (http://web.ylsh.ilc.edu.tw/course/)查詢。