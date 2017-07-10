為提升學生語文能力，教育部今天(10號)在國立高雄師範大學附屬高級中學舉辦「106年度全國高級中等學校學生校園刊物競賽及編輯營暨觀摩會」，並舉行頒獎典禮，肯定校園刊物競賽的獲獎學生。



教育部表示，今年大會主軸為「丹文玉版」，分為「校園刊物競賽」及「編輯觀摩營」兩部分，共評選出金質獎8件、銀質獎13件、銅質獎15件、佳作16件、文編獎13件、美編獎12件及推薦作品17件，頒獎典禮也邀請各類評審專家進行講評，提供各校作為編輯的參考，今年「編輯觀摩營」活動安排「一詩千改始心安」、「校刊編輯的思與行」、「校刊企劃與版面設計」、「數位電子刊物」及「智慧財產權」等專題，也希望透過觀摩營的研討及實作，讓參與學生有所收穫。