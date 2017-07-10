【早安健康／張維庭編譯】雖然平時飲食還算正常，體重也屬正常範圍，下半身就是越來越胖，不只屁股大，還有著一雙壯碩的大腿？這是因為久坐、缺乏運動，讓髖關節周圍的肌肉僵硬，進而導致骨盆歪斜，下半身的身材也跟著走樣。透過每天靠牆轉動大腿的動作，就能輕鬆活動髖關節，矯正骨盆、鍛鍊臀部，提高下半身代謝！

大多數人髖關節可動範圍窄 大腿外側肌肉使用過度引肥胖

指導學生超過三萬人以上，以髖關節伸展運動十分知名的日本運動教練藤本陽平表示，髖關節是全身最大的關節，不論行走坐臥都會使用到，然而，大多數人的髖關節卻無法順暢的自由活動。這是因為長時間久坐，髖關節周圍的肌肉變得僵硬，無法自由的活動，進而導致臀部鬆弛下垂、骨盆位置歪斜，並且為了代替鬆弛衰弱的臀部肌肉，大腿外側肌肉過度使用，而讓大腿變粗。

日本運動記者井之方學也表示，近年爆紅的骨盆矯正瘦身法，原理在於讓骨盆回到了正常的狀態，身體的姿勢變好，就能順利活用肌肉，既能打造好看的體型，還能讓基礎代謝率提高，並且讓原先偏離的內臟歸位，活化內臟機能，促進消化和代謝，幫助排便順暢。

《重整骨盆這樣做》

站著轉動腳部的動作，能夠放鬆身體深處支撐著骨盆的髂腰肌，幫助重整骨盆位置。要訣是像做跨欄運動一樣，從大腿根部大大的活動。

朝內、朝外各轉5圈，左右交替。

((下一頁還有更完整的動作分解教學喔~))

朝外轉圈時，右手貼著牆壁筆直站立，左腳膝蓋彎曲，在身體前方高高舉起，接著朝外側打蓋，盡可能保持膝蓋高度將腳朝後轉去。

左腳筆直地往正後方挪動，接著左膝蓋在身體側邊盡可能保持在最高的位置，從後面移動到前方放下。

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