【早安健康／張維庭編譯】每天上班時間，不是維持著相同的姿勢久站就是久坐，好不容易有了休息時間，也只想癱在沙發或是趴在床上滑手機，不知不覺間，肌肉變得緊繃、姿勢不良影響著筋絡骨骼，血液循環不良，讓人不只腰酸背痛，代謝也變得低落，整個人變成易胖體質？透過簡單的運動，既能活動到腰部、臀部周圍的肌肉，矯正姿勢，又能幫助瘦身！

鍛鍊體幹消贅肉 促進循環改善僵硬

日本女性網站介紹的這個交叉體幹運動，由於會使用到腹肌的力量，具有緊緻腹部贅肉的效果，交叉的動作更能幫助打造腰線，而站著活動的姿勢，更對於總是一直坐著的上班族，有改善駝背的效果。

日本美容編輯親身實踐，表示單腳平衡的動作並不容易，需要意識到腹部以及身體的軸心，挺直著背部肌肉進行。而實踐了五天之後，一名編輯的腰腹瘦1公分、下腹部瘦了3公分，另一名編輯的膝上則瘦了0.5公分，感覺到全身的血液循環變好，而如果進行時留意活動到肩胛骨，還有消除肩頸僵硬的效果。

鍛鍊平衡感 還可預防老年跌倒

因為不需要趴下、也不需要道具，能輕鬆地立刻實踐，不過編輯也提醒，雖然動作簡單，要注意維持好姿勢，仔細地進行。而這個動作，還有助於幫助鍛鍊平衡感。

瘦下腹、防跌倒，簡單的體幹運動請看下一頁！

近年來老年人肌力不足，會影響生理機能的知識已逐漸普及，而日本骨質疏鬆、關節外科權威醫師石橋英明表示，除了肌力衰退，平衡能力也十分重要。比起肌力衰退，70歲女性的平衡能力衰退普遍更嚴重，而這會讓步伐變小，大幅增高跌倒的危險性，還會讓老年人需要看護的需求增加。

《交叉體幹運動這樣做》

STEP1.朝向正面站立，右手朝著斜上方舉起，左手放在腰上。舉起的右手和左腳筆直伸展，腿部朝著斜下方保持著離地的狀態。

STEP2.一邊吸氣，一邊將右手和左腳彎曲，來到腹部的周圍，讓手肘和膝蓋輕輕碰觸，維持數秒鐘。回到1的動作，來回10次，左右互換，重複動作。

POINT：注意背部不要拱起，身體保持垂直。請在能力範圍內進行，留意避免跌倒。

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