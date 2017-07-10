【早安健康／陳建甫編譯】夏天正是蘆薈的產季，這項素有「植物醫生」之稱的醫療及美容聖品，早在六千年前就被記錄在埃及古書之中。日本醫師更表示，除了拿來抗皺美白之外，蘆薈其實更能夠阻止血脂形成、提升免疫力並且對抗中暑。

蘆薈不只治燒傷 還能對付慢性病

日本皮膚科醫師堀內祐紀提到，大眾一般對蘆薈的第一印象，就是葉肉的膠質可以拿來敷在燙傷傷口上，但是近年來蘆薈最為人所稱道的卻不是在護膚方面的表現，而是內含的多種成分同時具有通便、消血脂、排毒、抗發炎以及殺菌的相乘效果，所以食用後能夠從多方面改善腸胃、肝臟、心臟問題，讓民眾徹底遠離慢性病。

清熱解毒又護肝

根據日本庫拉索蘆薈健康研究室的公開資料所示，庫拉索蘆薈是市面上最為普遍的藥用及食用品種，具有抗菌抗發炎的鞣酸，外用能夠對抗異位性皮膚炎；在中藥內用上更被認為具有清熱解毒的效果，而飲酒後食用蘆薈則能幫助分解血中乙醛，提高肝臟的解毒能力並減輕其負擔。

防中暑聖品 抗老通便就吃它

此外，由於蘆薈中也有豐富的維生素、礦物質及胺基酸成分，因此能夠協助消化器官代謝並消除體內的氧化壓力，除了能夠抗老化之外，也有黏多醣可以保護胃壁、膳食纖維可以照顧腸道，因此面對夏天躁鬱而產生的暴飲暴食或排便不順，都有良好的排解效果，也因此被日本人封為防中暑聖品之一。

蘆薈還能通血降血脂！下一頁告訴最佳吃法

而近來最值得矚目的則是蘆薈中的蘆薈固醇，蘆薈固醇做為保養品使用時能夠增加膠原蛋白的活性，但是真正厲害的則是食用時會在體內阻礙壞膽固醇的形成。配合通血的蘆薈素一起作用時，就能達到阻止血脂形成、血壓飆升並維護血管健康的神奇功效。

吃肉不吃皮 每天不超過15公克

但是堀內祐紀也提醒民眾蘆薈偏涼且帶有毒性，依照體質不同，可能食用9～15公克就會出現腹痛、腹瀉等中毒症狀。尤其是蘆薈皮的部分，雖然有許多資料標榜其富含美容成分，但是蘆薈綠皮中含有大量大黃素，應該厚厚切除，只取肉來使用，若是切完苦味仍然太重就要再切除一部份。

蘆薈處理小訣竅：

一、一次僅處理一到三片蘆薈葉，初次食用者盡量控制食用量在5公克以內。

二、用塑膠、陶瓷或不鏽鋼材質的刀具來切蘆薈綠皮，金屬刀會造成蘆薈氧化變質。

三、將透明膠質部分取出，分裝在小盒中。可拌蜂蜜、優格食用，也可以冷凍後，退冰化水作為蘆薈水外用。

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