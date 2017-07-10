台北樂器大展7/8日熱門音樂比賽 Hi翻世貿一館中央網路報 (2017-07-10 11:46)
台北樂器大展展出至7月10日止，不僅HAKAN Sax 薩克斯風、Ochres 益豐國際、力揚樂器、上海民樂、大后里薩克斯風、大鼎電腦、升鼓事業、功學社、台灣卡西歐、台灣聯合文具、台灣樂蘭、先進、后里薩克斯風玩家館、米地摩爾、艾笛斯樂器社、艾爾仕、卓悅、承啟薩克斯風、東和樂器、金聲YAMAHA、唐川管樂、展樂文化有限公司、健氣家、添隆實業、凱德森、敦煌樂器、華罡樂器、新日橋、新麗聲、靖倫、網音樂城、豪華樂器社、齊格飛音樂、獨角音樂、龍塢樂府、聲樣創意、薩得爾、巍聲國際…等百家領導品牌齊聚，舞台表演更是多元豐富，7/09日(星期日) 下午1時，舉辦孩子們的異想世界~我是音樂家樂器演出，希望透過舞台演出機會，讓音樂才子一展長才，喜愛音樂的朋友們千萬不能錯過了年度音樂饗宴。
『2017台北樂器大展』展覽資訊
主辦單位：台北市樂器商業同業公會、揆眾展覽事業股份有限公司
展出日期：7月7日(五) 至7月10日(一)
展出時間：上午10：00至下午6：00
展出地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段5號)
服務電話：02-2797-9559
官方網站：http://tpe-musical.kje-event.com.tw/
樂器大展粉絲專頁：https://www.facebook.com/musicalfair/?ref=bookmarks
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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