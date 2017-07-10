【中央網路報】

木柵區農會吉祥物LULUYU正式亮相木柵區農會許啟明理事長（右四）、臺北市政府產業發展局王三中副局長（右五）、臺北市文山區公所鄭裕峯區長（右三）、臺北市農會莊龍彥理事長（右a3二）等多位長官一同進行開幕儀式長官及貴賓一同於LULUYU造型牆合影長官及與會貴賓一同品嚐優良鐵觀音 「2017木柵鐵觀音x好茶生活節」7/8於貓空小天空步道熱鬧盛大展開，木柵區農會許啟明理事長與臺北市產業發展局王三中副局長、臺北市文山區公所鄭裕峯區長及與會貴賓一同將「吉祥物-LULUYU」正式亮相，希望透過農業行銷推廣，能提升台灣農業經濟。木柵區農會許啟明理事長表示:「多年來木柵區農會輔導當地青年農民，希望由資深茶農傳授教導獨家製茶技藝，共同推廣台灣在地好茶，台灣一定要有好茶，生活不能沒有好茶，好茶就在木柵！請大家以行動支持台灣好茶，農業就有希望!」活動當天「鐵觀音霜淇淋」、「鐵觀音冷泡茶」吸引許多各國旅客前往體驗，許多民眾擔心霜淇淋過甜、但當日本旅客品嚐到鐵觀音霜淇淋時，卻覺得清甜美味，直說好吃！亦也有許多民眾購買鐵觀音茶包回家體驗冷泡茶。木柵區農會更於貓空小天空獨家打造「木柵LULUYU吉祥物公仔造型牆」，吸引許多民眾前往拍照打卡，演然成為旅客的觀光景點，無法前往的民眾，仍可至木柵區農會「農特產品展售中心」購買，訂購專線(02)2939-8021轉201、231。(蘇松濤報導)