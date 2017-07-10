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tutorJr營運長Arthur與活動大使阿Ken合影活動大使阿Ken驚艷小朋友英文表達能力 開心與得獎者合影英文演講比賽決賽現場 小朋友化身巴斯光年超吸睛得獎小朋友與評審們開心合影 2017年全台最大兒童英文演講比賽決賽於8日在TutorABC T館盛大展開，四十位從千人預賽脫穎而出的小朋友，在決賽現場用流利的英文表達自己所看到的世界。tutorJr/TutorABC營運長沈沛鴻更親臨現場，為入圍決賽的小朋友加油打氣，「我們希望從這個比賽拋磚引玉，給予孩子訓練英文口說的機會，大方展現自己的自信，增強本身的英語力，從台灣放眼世界，擁有國際視野」。入圍的小朋友們各個發揮無限創意，並用自製道具表現自己，也讓陪同的家長們了解孩子無限的思考力與無窮的學習力，認同孩子還小就要培養國際觀的教育理念。這次演講比賽不僅能讓孩子勇於站在台上演講、訓練口條，也能與來自全台各地的小朋友交流英文、討論不同的世界觀，現場的家長與小朋友認為得名已是其次，只要有入選就是肯定，更重要是從這次英文演講比賽獲得的寶貴經驗。活動大使阿Ken認為學好英文是開拓國際視野的第一步活動大使阿Ken在演講比賽決賽現場送給小朋友的一句話「首先把英文學好，才能接收到來自各國最好的資訊」 ，身為主持人的他因為溝通無礙，不僅利用英文接待來自各國的知名團體，也因為聽得懂英文能在網路上得到各種自己想學的資訊。他表示現在小朋友小手一滑就能透過網路得到各種資訊，學好英文更是踏出國際的第一步，期盼小朋友透過這個比賽，能將課本上學習到的英文，融入情感表達，展現自己對於世界的看法。阿Ken認為這次演講比賽的小朋友表現可圈可點，稱讚這群小朋友各個都是未來的台灣之光！協助孩子發揮語言學習最大潛能讓孩子的視界是全世界在現今資訊爆炸的年代，孩子未來的生活不再侷限於出生的土地上。tutorJr相信，給孩子受用一生的語言力，孩子就能在自己未來生活，或專業領域上跨越隔閡，得到更完整的資訊，掌握更多的選擇。台灣目前缺乏大型的英文演講比賽，英文學習與使用不只局限於周遭環境，舉辦英文演講比賽更能讓小朋友們互相鼓勵，分享學習英語的快樂，更能激盪出火花，讓學習有更多樣貌，就像tutorJr的學習平台一樣，擁有全球15000名外籍師資，每一次的線上教育都是一場充滿期待的互動體驗，讓小孩能夠與全世界80多個國家師資做朋友，從小培養孩子的英語力與表達能力更是小孩一輩子受用的資產。(蘇松濤報導)