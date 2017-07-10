創意無限溝通無界 全台最大兒童英文演講比賽冠軍誕生中央網路報 (2017-07-10 12:14)
活動大使阿Ken認為學好英文是開拓國際視野的第一步
活動大使阿Ken在演講比賽決賽現場送給小朋友的一句話「首先把英文學好，才能接收到來自各國最好的資訊」 ，身為主持人的他因為溝通無礙，不僅利用英文接待來自各國的知名團體，也因為聽得懂英文能在網路上得到各種自己想學的資訊。他表示現在小朋友小手一滑就能透過網路得到各種資訊，學好英文更是踏出國際的第一步，期盼小朋友透過這個比賽，能將課本上學習到的英文，融入情感表達，展現自己對於世界的看法。阿Ken認為這次演講比賽的小朋友表現可圈可點，稱讚這群小朋友各個都是未來的台灣之光！
協助孩子發揮語言學習最大潛能讓孩子的視界是全世界
在現今資訊爆炸的年代，孩子未來的生活不再侷限於出生的土地上。tutorJr相信，給孩子受用一生的語言力，孩子就能在自己未來生活，或專業領域上跨越隔閡，得到更完整的資訊，掌握更多的選擇。台灣目前缺乏大型的英文演講比賽，英文學習與使用不只局限於周遭環境，舉辦英文演講比賽更能讓小朋友們互相鼓勵，分享學習英語的快樂，更能激盪出火花，讓學習有更多樣貌，就像tutorJr的學習平台一樣，擁有全球15000名外籍師資，每一次的線上教育都是一場充滿期待的互動體驗，讓小孩能夠與全世界80多個國家師資做朋友，從小培養孩子的英語力與表達能力更是小孩一輩子受用的資產。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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