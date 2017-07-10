高鐵航空聯票 服務功能再升級NOWnews今日新聞 (2017-07-10 11:32)
台灣高鐵宣布，因應出國觀光旅客逐年攀升，自2009年推出的「高鐵航空聯票」即將再升級。即日起，旅客購買中華航空（含華信航空）與長榮航空（含立榮航空）之國際線機票並加購高鐵車票，就可享優惠折扣，符合敬老、孩童或愛心票身分的旅客，則可以5折票價加購高鐵車票。
台灣高鐵表示，旅客只要購買華航、長榮國際線機票後，即可於該航空公司網站直接點選加購個人及同行親友之高鐵優惠車票，再於高鐵全線各車站售票櫃檯，或至全國超過一萬家與台灣高鐵合作之便利商店輕鬆取票，免去排隊等候時間。
高鐵指出，華航特別禮遇南部鄉親，旅客只要透過嘉義以南各大旅行社與高雄或台南華航櫃檯通路開立華航：美、加、澳、紐、歐航線機票，即包含左營、台南或嘉義至桃園站高鐵來回接駁，往返桃園機場。
根據交通部觀光局統計，2016年國人出國旅遊累計超過1千4百萬人次，旅客搭高鐵利用台北、桃園、台中、左營等站轉乘接駁，即可抵達松山、桃園、清泉崗、小港等國際機場，讓旅客機票、車票一次購，出國旅遊更便利。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- HAPPYHOME 柏克5x7尺推門衣櫥G17-A019-1 免運費
- 【Michael Kors】Jet Set Continental 銅牌絨布豹紋長夾(金
- 【彩糖鑽工坊】GIA 30分 北極光車工 D/VS2 鑽石項鍊(P24或P
- HAPPYHOME 白栓木7尺長櫃/電視櫃 G17-A195-4 免運費
- LONGCHAMP 幾何菱形圖紋短提把手提水餃包(黑紅)
- LA MER海洋拉娜 乳霜 60ml
- A.S.O 輕量抗震 真皮拼接活力休閒鞋(深藍)
- 【LV】M91550 ROSSMORE MM Vernis漆皮壓紋肩背手拿包(深蘋
- Motorola 摩托羅拉 免執照無線電對講機 TLKR K9【6支組】
- 【CITIZEN】Eco-Drive 運動風簡約光動能腕錶-黑x銀/40mm(BM
oBike佔滿整排停車格 機車族：這招想逼死誰【台灣好新聞報】
睡覺也能減肥？5個睡眠減肥好習慣【NOWnews今日新聞】
區間車撞擊摩托車 騎士當場死亡【NOWnews今日新聞】
蚊子最愛叮這三種人【好醫師新聞網】