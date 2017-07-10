▲高鐵航空聯票服務功能再升級，讓旅客出國更加方便。（圖／NOWnews資料照）

台灣高鐵宣布，因應出國觀光旅客逐年攀升，自2009年推出的「高鐵航空聯票」即將再升級。即日起，旅客購買中華航空（含華信航空）與長榮航空（含立榮航空）之國際線機票並加購高鐵車票，就可享優惠折扣，符合敬老、孩童或愛心票身分的旅客，則可以5折票價加購高鐵車票。

台灣高鐵表示，旅客只要購買華航、長榮國際線機票後，即可於該航空公司網站直接點選加購個人及同行親友之高鐵優惠車票，再於高鐵全線各車站售票櫃檯，或至全國超過一萬家與台灣高鐵合作之便利商店輕鬆取票，免去排隊等候時間。

高鐵指出，華航特別禮遇南部鄉親，旅客只要透過嘉義以南各大旅行社與高雄或台南華航櫃檯通路開立華航：美、加、澳、紐、歐航線機票，即包含左營、台南或嘉義至桃園站高鐵來回接駁，往返桃園機場。

根據交通部觀光局統計，2016年國人出國旅遊累計超過1千4百萬人次，旅客搭高鐵利用台北、桃園、台中、左營等站轉乘接駁，即可抵達松山、桃園、清泉崗、小港等國際機場，讓旅客機票、車票一次購，出國旅遊更便利。

