▲農糧署推出「水稻區域收穫農作物保險」由政府補助二分之一保險費，農友最低僅需自付 10 %保險費，每公頃保險費千元有找，且「水稻保險」試辦期間，現行農業天然災害救助制度維持不變，農民投保可獲得雙重保障。（圖／農糧署提供）

上月豪雨導致水稻產地受災嚴重。為協助農友分散生產風險，行政院農業委員會農糧署與保險公司開發「水稻區域收穫農作物保險商品」，農友最低僅需自付 10 %的保險費，就能享有 6 成的保障。桃園市政府為進一步擴大農友保障程度宣布加碼，將補助剩餘的四成保費，讓農友的保障程度達到 100 %，歡迎農友在 7 月底前踴躍至所在地農會投保。

農糧署北區分署長蘇宗振及桃園市政府農業局長郭承泉說明，在農糧署宣布水稻保險開賣後，就接獲許多農友想了解保險的內容，這次的水稻保險農友只要負擔一成保費，就可享有六成的保障，換算下來一成保費大約一公頃最多 3 百多元而已，以水稻平均生長需 120 天來算，大概一天不會超過 3 塊錢，對於水稻產量的保障也可以更完整。蘇宗振進一步表示，對於桃園市政府加碼補助保費的政策樂觀其成，也呼籲北部各地方政府可視自身財務條件，酌酙是否也提供適度的保費協助，讓種植水稻的農友收益可以獲得更完整的保障。

蘇宗振提到，本次所推出的「水稻區域收穫農作物保險商品」，今年二期水稻保險各農會及產險公司目前只受理申辦到 7 月底止，有興趣的農友要把握時限投保，儘速至當地農會或產險公司各地服務據點洽辦投保事宜。