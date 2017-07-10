106學年度各就學區免試入學報名作業於日前結束，106學年高級中等學校適性入學制度將於明（11）日放榜，採取特色招生和免試入學一次分發到位。

根據教育部國教署提供資料指出，今年度各就學區免試入學全國15個就學區於此管道一般生實際招生總名額為24萬2,825名，一般生總報名人數為17萬2,921名；報名人數最多的就學區為基北區，計4萬2,003名；中投區次之，計2萬8,624名。

而依據高級中等學校多元入學招生辦法規定，學生報名人數未超過學校核定招生名額者，全額錄取；超過者，依各就學區免試入學作業要點規範比序項目及模式，採比序方式錄取；學生亦可查閱所在就學區高級中等學校免試入學簡章。

另外今年延續105學年度高級中等學校適性入學制度，讓免試入學及特色招生考試分發入學一次分發到位，獲錄取的學生應積極把握機會，於規定時間持相關證明文件赴各校報到，已報到學生若要放棄錄取資格，需於7月14日規定時間內聲明放棄；未錄取學生，可再參加各該主管機關核准學校辦理續招。