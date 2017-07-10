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中央氣象局指出，今天上午各地大多為多雲到晴，預測高溫攝氏33至35度，午後西半部、東北部地區及花東山區則有局部的雷陣雨，局部地區仍有大雨發生的機率。彭啟明指出，今天白天依舊炎熱高溫，午後的熱對流持續，不過範圍會縮小一些，預計這周太平洋高壓會稍微西伸過來，感受上會更熱一些，如果沒有午後陣雨的地方會感覺更熱。

氣象局表示，週二至下週日（11日至16日）太平洋高壓的勢力將逐漸增強，水氣也將慢慢減少，各地多為早上晴朗，下午有局部短暫雷陣雨的天氣。整體而言，午後雷雨的區域和量值將一天一天減少。

氣象達人彭啟明表示，這幾天的天氣有點稍微改變，午後陣雨的範圍稍微減少一些，屬於比較零星的午後熱對流，周日和周五六有點不大相同，變成更零星，比較不是大範圍的發展，兩者的差異在於發展的動態，雖然是同樣的溫度及加熱，但水氣多寡，以及上升的熱力條件，如果大範圍的太平洋高壓稍微抑制，就發展不大起來，或是發展的較為零星，就像是周日的動態，如果只是在高壓的邊緣，就很容易不受控制，只要熱對流發展起來，就要等到晚上熱力作用結束才會減弱，從大氣熱力學的角度，差一點就差很多。

彭啟明指出，今天白天依舊炎熱高溫，午後的熱對流持續，不過範圍會縮小一些，預計這周太平洋高壓會稍微西伸過來，感受上會更熱一些，如果沒有午後陣雨的地方會感覺更熱。大致上這周的天氣型態，每天都很類似。

未來要改變，就要等颱風，目前尚未有熱帶低壓，不過一些氣象模式預測上，有看出在周末有熱帶低壓會在菲律賓東方海面生成，不過這都還太早，變動度還太高，最好是看到明顯低壓環流在發展再來確認會比較合適。