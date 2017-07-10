家中如果有幼童今年9月要就讀國小一年級，開學前有3針一定要挨！台北市衛生局今（10）日提醒，滿5歲至入小學前主要接種的疫苗有三劑，分別為減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗單一劑、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第二劑及日本腦炎疫苗第四劑。

台北市衛生局疾病管制科科長陳少卿表示，這3針是小一開學前最重要的第一件功課，這是為了延長幼兒時期接種疫苗所產生的免疫力，並藉由提升入學前學童的群體免疫力，以預防疾病感染。

值得注意的是，今年5月22日起，原本幼兒常規接種的日本腦炎疫苗改採用細胞培養製程的活性減毒疫苗，接種兩劑即可建立充足的保護力，減少挨針的跑醫院次數。

陳少卿提醒，如果孩童第三劑已接種新劑型，第四劑就無需接種，不過，如果家長真的搞不清楚家中寶貝打的是舊疫苗還是新疫苗，可直接攜往詢問小兒科醫師。

台北市衛生局統計，截至7月1日止，台北市今年要入國小一年級孩童麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）第二劑接種率為76.33%、減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗（Tdap-IPV）為77.15%、日本腦炎疫苗（JE）第四劑為70.97%，全數完成接種率為63.04%。

陳少卿表示，目前台北市仍有接近8000位的幼童尚未完成接種，請家長於入學前務必攜帶兒童健康手冊的「預防接種時程及紀錄表」、健保卡，到合約醫療院所接種疫苗，否則入學後，衛生局也會持續追蹤至接種完成為止。